신세계 센텀시티서 시민 참여형 행사 운영

한국산업안전보건공단 부산광역본부가 고객응대근로자 보호를 위한 인식 확산에 나섰다.

한국산업안전보건공단 부산광역본부는 8일 신세계 센텀시티점에서 고용노동부 동부지청 및 서비스업 안전·보건관리자들과 함께 백화점 종사자와 시민을 대상으로 '고객응대근로자 보호 캠페인'을 실시했다.

이번 캠페인은 고객응대근로자의 보호 범위 확대와 사업주의 조치 의무 강화에 따라, 현장의 존중 문화를 확산하고 부당한 처우 개선에 대한 사회적 인식을 높이기 위해 마련됐다.

특히 관광·서비스 산업 비중이 높은 부산의 지역 특성을 반영해 감정노동 고위험 업종인 백화점을 중심으로 진행됐다. 행사에서는 '당신의 말에서 당신이 보입니다', '당신의 말이 누군가의 하루를 만듭니다' 등 국민공모를 통해 선정된 메시지를 활용한 다양한 프로그램이 운영됐다.

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참여형 프로그램으로는 ▲인식개선 OX퀴즈 ▲포토부스 '보호네컷' 등이 마련돼 시민들이 자연스럽게 고객응대근로자 보호의 중요성을 체감할 수 있도록 했다.

정종득 본부장은 "고객응대근로자 보호는 안전한 일터 조성을 위한 필수 요소"라며 "모두가 존중받는 근로환경을 만들기 위해 지속적인 노력이 필요하다"고 강조했다.

한국산업안전보건공단 부산광역본부가 8일 신세계 센텀시티점에서 고용노동부 동부지청 및 서비스업 안전·보건관리자들과 함께 백화점 종사자와 시민을 대상으로 '고객응대근로자 보호 캠페인'을 실시하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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