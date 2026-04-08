한국중부발전 임직원들이 AX 비전 선포식 후 기념촬영을 하고 있다. 한국중부발전 AD 원본보기 아이콘

2001년 4월 2일 한국전력의 발전 부문이 6개 자회사(한국수력원자력과 남동·동서·중부·서부·남부발전 등 5개 공기업)로 분할 창립된지 올해로 25주년을 맞았다. 급변하는 글로벌 에너지 시장과 중동 정세로 인한 자원 안보 위기 속에서, 6개 발전사는 각자의 강점과 철학을 담은 '6인 6색'의 행보로 창립 기념을 넘어 새로운 미래를 준비하고 있다.

한수원이 1일 25주년 창립 기념식을 갖고 있다. 원본보기 아이콘

◆창립기념식 열어 "AI 시대 글로벌 에너지 리더" 선언=한수원은 김회천 사장과 강창호 노조위원장 등이 참석한 가운데 2일 경주 본사에서 '최고의 안전으로 혁신을 선도하는 '더퍼스트 무버(The First Mover)한수원'을 모토로 25주년 기념식을 열었다.

한국동서발전은 1일 울산 본사에서 '에너지 재도약(에너지 리부트):25년간의 긍지, 새로운 신뢰의 시작'이라는 슬로건 아래 깨끗한 에너지로 미래를 여는 핵심 주역으로서 새로운 도약을 선포했다. 권명호 사장은 "'에너지 재도약'을 통해 안전과 청렴이라는 단단한 토대 위에 신재생 에너지 확대와 디지털 전환을 가속화해 국민에게 더욱 신뢰받는 에너지 공기업으로 거듭나자"고 말했다. 한국중부발전은 2일 충남 보령 본사에서 인공지능(AI)을 통한 미래 에너지 산업의 주도권을 확보하기 위해 'AX(AI전환) 비전 선포식'을 개최했다. 이영조 사장은 "창립 25주년을 기점으로 단순한 디지털화를 넘어 AI가 주도하는 에너지 생태계를 구축할 것"이라며, "앞으로도 혁신적인 기술 도입을 통해 국민에게 안정적이고 깨끗한 에너지를 공급하는 글로벌 에너지 리더로 거듭나겠다"고 밝혔다.

한국동서발전이 1일 개최한 창립 25주년 기념식 모습. 원본보기 아이콘

이정복 한국서부발전 사장은 2일 충남 태안 본사에서 열린 창립 25주년 기념식에서 "지난 25년 동안 서부발전이 일군 업적과 성과는 소중한 발자취로 간직하되 이제부터는 호시우보(虎視牛步·범처럼 노려보고 소처럼 걸음, 예리한 통찰 력으로 꿰뚫어 보며 성실하고 신중하게 행동함)의 자세로 나아가자"면서 "작은 실천이 쌓여 서부의 역사를 만드는 만큼 '서부가(家) 그린대로(Green大路)' 미래를 열어 가자"라고 강조했다.

AD

◆고강도 에너지 절약 돌입…대국민 캠페인도=이들 공기업은 최근 자원안보 위기에 맞춰 창립 기념식을 전후해 고강도 에너지 절약에 나서고 대국민 캠페인에도 나서고 있다. 각 기업 임직원들은 '승용차5부제 참여하기', '대중교통 이용하기', '주택용에너지캐시백,도시가스 절약 캐시백 참여하기' 등12대 행동지침을 안내하며 시민들과 관광객을 대상으로 에너지절약에 동참해줄 것을 호소했다.

한국남동발전 2일 창립기념식 모습. 원본보기 아이콘

한수원은 1일 경주 황리단길을 시작으로 이달 29일까지 매주 수요일마다 부산(8일), 울산(15일), 광주(22일), 대전(29일)등 국내 주요 도시에서 에너지 절약 캠페인을 진행한다. 한국남동발전은 6일 경남 진주 본사에서 '전 직원 건강 걷기, 자전거 타기 캠페인'을 전개하고 정부 계획보다 이틀가량 시기를 앞당겨 '공공기관 차량 2부제'도 시행했다.

이정복 한국서부발전 사장(왼쪽 첫 번째)이 2일 창립 25주년 기념식 이후 태안 버스터미널 일대에서대국민 에너지 절약 거리 캠페인을 펼치고 있다. 서부발전 원본보기 아이콘

남동발전은 자원안보 위기기간 동안 매주 수요일에 인천, 분당, 강릉, 여수 등 전 사업소에서 거리 캠페인을 지속적으로 시행할 계획이다. 조영혁 한국남동발전 사장 직무대행은 "국가적 에너지 위기 상황에서 공공기관이 앞장서 허리띠를 졸라매는 것은 사회적 책무라고 생각하는 만큼 차량 2부제 조기 시행과 자전거 타기 캠페인을 통해 에너지 절약 문화를 확산시키고자 한다"면서 "앞으로 중동 전쟁 추이를 예의주시하며 전력 사용 절감 등 추가적인 에너지 보존 대책을 지속적 마련해 나가겠다"고 밝혔다.

한국남부발전은 지난달 31일 부산의 서면 일대에서 임직원들이 참여한 가운데, ‘에너지 절약 거리 캠페인’을 펼쳤다. 원본보기 아이콘

한국남부발전은 지난달 31일 부산의 주요 번화가인 서면 일대에서 임직원들이 참여한 가운데, '에너지 절약 거리 캠페인'을 펼쳤다. 남부발전은 정부의 에너지 절약 정책에 발맞춰 사내 홈페이지와 게시판에 '에너지 절약 12개 국민행동요령'을 게시하고 공식 SNS 채널을 통한 홍보를 강화하고 있다. 아울러 소외계층 대상 에너지 물품 나눔과 산업단지 에너지 자급자족 인프라 구축 사업 등 지역사회와의 상생 협력도 지속 추진 중이다. 김준동 사장은 "자원안보 위기 극복을 위해 에너지 절약은 이제 선택이 아닌 필수"라며 "남부발전은 안정적인 전력공급이라는 본연의 임무에 충실함은 물론, 에너지 절약 문화가 정착될 수 있도록 전방위적인 노력을 이어가겠다"고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>