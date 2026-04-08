동명대가 인공지능(AI)을 활용한 디자인 교육을 도입해 실무형 인재 양성에 나섰다.

동명대학교(학과장 이영숙) 패션디자인학과는 지난달 31일 교내에서 재학생을 대상으로 'AI 기반 신발 디자인 실무 교육'을 실시했다고 8일 알렸다.

이번 교육은 부산테크노파크 신발패션진흥단 신발인증센터와 협력해 마련됐다. AI 기반 디자인 역량과 실무 창작 능력 강화를 목표로 했다.

동명대 패션디자인학과와 신발패션진흥단 신발인증센터가 지난달 31일 동명대에서 재학생을 대상으로 ‘AI 기반 신발 디자인 실무 교육’을 진행하고 있다. AD 원본보기 아이콘

교육에 재학생 46명이 참여했다. 학생들은 AI를 활용해 아이디어 구상부터 디자인 구현까지 전 과정을 실습 형태로 경험했다. 디자인 아이디어를 빠르게 시각화하고 이를 3D 모델로 구현하는 과정을 익히며 산업 현장에서 활용 가능한 프로세스를 체험했다.

현장에는 해외 기업에서 활동한 디자이너가 참여해 실무 노하우를 전달했다. 교육 종료 후 우수 학생에게는 신발 디자인 실물 제작과 함께 중국 광저우에서 열리는 국제 신발 디자인 공모전(IFDC) 참가 기회도 제공될 예정이다.

이영숙 학과장은 "AI는 디자인 분야에서도 필수 역량이 되고 있다"며 "실무 중심 교육을 확대해 경쟁력을 갖춘 디자이너를 양성하겠다"고 말했다.

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동명대는 지역 산업기관과 협력해 AI 기반 교육과 현장 연계 프로그램을 강화할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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