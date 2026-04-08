1심선 징역 1년8개월 선고

민중기 특별검사팀이 통일교 측으로부터 금품을 수수하고 도이치모터스 주가조작에 가담한 혐의 등으로 기소된 김건희 여사의 항소심에서 징역 15년을 구형했다.

특검팀은 8일 서울고법 형사15-2부(고법판사 신종오·성언주·원익선) 심리로 열린 결심공판에서 김 여사의 자본시장법 위반 및 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의에 대해 징역 11년을, 정치자금법 위반 혐의에 대해 징역 4년을 각각 구형했다. 이는 1심 당시 특검이 내린 구형량과 동일한 수준이다.

특검은 "이 사건은 증권시장을 조직적으로 훼손하고 그로 인한 이익을 사적으로 취한 범죄"라며 "피고인의 행위가 단순 투자라고 용인된다면 정직하게 투자하는 일반 국민들은 보호받지 못하고 시장 질서가 흔들릴 수밖에 없다"고 지적했다.

정치자금법 위반 혐의에 대해서는 "해당 여론조사가 윤석열 전 대통령에게 유리한 결과가 나오도록 의도돼 당 내외에 전파됐고, 최고 권력기관 당선인의 배우자 지위를 남용해 헌법 가치를 침해했다"고 주장했다.

이날 결심 절차에 앞서 진행된 피고인 신문에서 김 여사는 진술 거부권을 행사하며 특검팀 질문에 일절 답하지 않았다.

김 여사는 2022년 통일교 관계자로부터 교단 지원 청탁과 함께 그라프 다이아몬드 목걸이, 샤넬 가방 등 합계 8000만원 상당의 금품을 수수한 혐의와 도이치모터스 주가조작 가담 혐의, 명태균씨로부터 무상 여론조사를 제공받은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

AD

앞서 1심 재판부는 김 여사의 혐의 중 알선수재 혐의 일부만 유죄로 인정해 징역 1년8개월을 선고한 바 있다. 당시 재판부는 주가조작 가담 의혹과 명씨 관련 정치자금법 위반 혐의에 대해서는 증거 부족 등을 이유로 무죄를 선고했다.

변선진 기자 sj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>