담양군 새 얼굴 '담나귀·대쪽이·메티' 최종 확정

온오프라인 선호도 조사 거쳐 선정

대나무 축제서 공식 선포식 개최

전남 담양군이 지역 관광의 정체성을 강화하고 대중적인 브랜드 이미지를 구축하기 위해 새로운 '관광 캐릭터' 기본형을 확정했다고 8일 밝혔다.

이번에 선정된 캐릭터는 담양의 풍부한 자연과 관광자원을 현대적이고 친근하게 재해석한 디자인으로, 지난 3월 진행된 온·오프라인 선호도 조사에서 가장 높은 점수를 얻었다.

군은 캐릭터 개발 과정에서 죽녹원과 메타랜드 등 주요 관광지 현장 설문과 온라인 조사를 병행해 군민과 관광객 2,000여 명의 의견을 수렴했다. 또한 전문가 40명을 대상으로 완성도와 활용성에 대한 검증 작업도 마쳤다.

최종 확정된 캐릭터는 총 3종이다. '담나귀'는 대숲의 모든 이야기를 묵묵히 들어주며 위로를 건네는 당나귀로 '담양의 마음 지킴이'를 상징한다. '대쪽이'는 곧게 뻗은 대나무를 소재로 담양의 풍류와 정취, 희망을 표현했다. '메티(메티락·메티우·메티송)' 삼총사는 메타세쿼이아길 낙우송 뿌리를 소원을 들어주는 정령으로 형상화했다.

군은 캐릭터 홍보를 위해 오는 27일부터 30일까지 담양군 공식 카카오톡 채널 추가 시 관광 캐릭터 이모티콘을 선착순으로 무료 배포할 계획이다.

또 오는 5월 1일 개막하는 '제25회 담양 대나무 축제'에서 공식 선포식을 열고 국내외 관광객들에게 새로운 캐릭터의 탄생을 알리며 본격적인 관광 마케팅에 나설 방침이다.

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담양군 관계자는 "새로운 캐릭터들이 관광객들에게 친근하게 다가가 담양의 매력을 널리 알리는 가교 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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