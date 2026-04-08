화명·금곡·해운대 1단계, 재건축 궤도 올라

부산시가 노후계획도시 재정비 사업을 본격화하며 미래를 향한 도시 구조 개편에 속도를 낸다.

부산시는 노후계획도시정비 기본계획 1단계(화명·금곡, 해운대)를 국토교통부로부터 승인받고 8일 고시했다고 알렸다. 비수도권에서 처음 이뤄진 사례로 노후 도시 재건축 사업이 본격 단계에 들어섰다는 의미다.

이번 1단계 대상지는 북구 화명·금곡지구와 해운대구 좌동·중동 일대다.

화명·금곡지구는 약 271만㎡ 규모로 '숲과 강을 품은 도시'를 목표로 역세권 중심 생활기반시설 확충과 15분 생활권 조성이 추진된다. 산지와 하천을 연결하는 그린·블루 네트워크 구축도 포함됐다. 용적률은 232%에서 최대 350%로 상향되고 계획 인구는 7만5000명에서 9만7000명으로 늘어난다.

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해운대지구는 약 305만㎡ 규모로 신해운대역과 해운대해수욕장을 잇는 축을 중심으로 복합 커뮤니티와 기반시설을 확충한다. 자율주행버스 도입과 보행 중심 녹지축 조성도 추진된다. 용적률은 250%에서 360%로 높아지고, 계획 인구는 8만4000명에서 11만2000명으로 확대된다.

시는 사업 지연을 막기 위해 패스트트랙 행정체계를 도입한다. 특별정비계획 자문위원회를 운영해 초기 단계부터 사전 협의를 진행하고 교육청 등과 협의체를 구성해 학교 수용 문제 등도 선제적으로 대응할 계획이다.

주민 참여도 강화한다. 주민협의체를 통해 의견 수렴과 갈등 조정, 사업 컨설팅을 연계하고 화명3동에는 미래도시지원센터를 설치해 상담과 지원을 제공한다.

시는 다대·만덕·모라·개금·당감 등 2단계 대상지에 대해서도 기본계획을 수립 중이며 2026년 말 고시를 목표로 추진하고 있다.

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박형준 시장은 "노후계획도시 정비가 실행 단계에 들어섰다"며 "미래도시 전환을 통해 도시 경쟁력을 높이겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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