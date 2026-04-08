HD한국조선해양, 가스선·PC선 14척 수주…이틀새 2조원 건조계약
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LPG운반선 4척·PC선 8척·LNG운반선 2척 수주
고부가 선박 중심 수주 확대
HD한국조선해양은 지난 2일과 7일 총 1조 9710억원 규모 선박 14척에 대한 건조 계약을 체결했다고 8일 밝혔다.
HD현대삼호에서 건조해 2024년 인도한 17만 4000㎥급 LNG운반선의 시운전 모습. HD한국조선해양
HD한국조선해양은 지난 2일 그리스 선주와 오세아니아 선사로부터 각각 9만㎥급 액화석유가스(LPG)운반선 2척과 4만㎥급 LPG운반선 2척 등 총 4척을 수주했다. 수주 금액은 각각 398억원과 2393억원이다.
해당 선박은 HD현대삼호와 HD현대중공업에서 건조해 2028년부터 2029년 상반기까지 선주사에 순차적으로 인도할 예정이다. 이들 선박에는 친환경 이중연료(DF) 엔진이 탑재돼 환경 규제 강화에 대응할 계획이다.
또 아시아 소재 선사로부터 6117억원 규모 5만t급 석유화학제품운반선(PC선) 8척도 수주했다. 이들 선박은 HD현대중공업 함정·중형선사업부에서 건조해 2029년 상반기까지 선주사에 인도할 예정이다.
지난 7일에는 소난골 쉬핑 홀딩 리미티드로부터 7702억원 규모 17만4000㎥급 LNG운반선 2척을 수주했다. 해당 선박은 HD현대삼호에서 건조해 2029년 하반기까지 선주사에 인도할 예정이다.
LNG운반선은 대표적인 고부가가치 선박으로 수익성 제고에 기여할 것으로 전망된다.
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HD한국조선해양 관계자는 "지정학적 리스크와 유가 상승 등의 영향으로 탱커, 가스선, 컨테이너선 등 다양한 선종의 발주 문의가 이어지고 있는 상황"이라며 "고부가가치 선박 위주의 선별 수주를 통해 수익성을 극대화해 나갈 것"이라고 말했다.
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