산업·항공 지원 강화…연구개발 조직 넘어 정책 컨트롤타워로 체질 전환

오태석 우주항공청장이 우주항공청을 "연구기관이 아닌 중앙행정기관"이라고 못 박았다. 연구개발 중심 조직의 관성을 걷어내고 정책 집행과 산업 육성의 컨트롤타워로 무게중심을 옮기겠다는 선언이다.

출범 이후 이어진 이원화 구조 논란과 산업 진흥 약화 비판을 정면으로 수용하고, 조직개편과 항공산업 지원 강화를 '제2기 우주항공청'의 최우선 과제로 제시한 것이다.

오태석 우주항공청장이 8일 기자간담회에서 기자들의 질문에 답변하고 있다. 우주청 제공 AD 원본보기 아이콘

오 청장은 8일 서울 종로구 한 식당에서 기자간담회를 갖고 "현재 법상 우주항공청은 연구기관이 아니라 중앙행정기관의 하나"라며 "우주항공 분야 전문성을 바탕으로 정책을 수립하고 효율적으로 집행하는 조직이 되도록 하겠다"고 밝혔다.

이는 그동안 안팎에서 제기된 컨트롤타워 기능 부족, 산업 진흥 약화, 항공 분야 소외론에 대해 청장 스스로 방향을 제시했다는 점에서 무게감이 크다.

"연구기관 아닌 행정기관"…조직개편은 단계적으로

오 청장은 현재 차장 조직과 우주항공임무본부로 이원화된 구조의 문제점을 인정하며, 설립 취지는 살리되 보다 효율적으로 운영할 수 있는 개편 방안을 마련하겠다고 강조했다.

오 청장은 "말이 조직 효율화지 실제로는 한 팀으로 만들어 가는 일이 쉽지 않다"며 인력 통합과 역할 조율의 현실적 난제가 있음도 토로했다. 그러면서도 "더 잘해보겠다고 불씨마저 흩트려 버릴 우려가 있다"며 조직개편은 방향을 분명히 하되 준비가 되는 대로 단계적으로 추진하겠다는 신중론을 내비쳤다.

임무본부장 공석 문제와 현행 직제상 차장 조직-임무본부 간 보고 체계 혼선을 핵심 과제로 지목하기도 했다. 규정 개정은 물론 필요하면 법 개정 가능성까지 열어두면서도, 당장 조직을 크게 흔들 경우 막 자리를 잡기 시작한 내부 운영 체계가 다시 흩어질 수 있다는 우려도 털어놨다.

우주청 출범 이후 조직 성격을 둘러싼 혼선이 이어졌던 만큼, 이번 발언은 향후 조직개편과 기능 재배치의 가장 강력한 명분으로 작용할 가능성이 크다.

발사 대기 중인 누리호. 우주청 제공 원본보기 아이콘

항공업계 답답함 푼다…산업 지원 2순위 전면화

그동안 소외감을 호소해온 항공업계 지원도 2기 우주항공청의 핵심 과제로 전면에 올렸다. 오 청장은 항공산업을 국가 전략산업으로 적극 육성하겠다며 민간 항공 경쟁력 강화와 글로벌 공급망 진입 확대를 공식화했다.

특히 글로벌 항공 선도 기업과 개발 위험과 미래 수익을 분담하는 RSP(Risk & Revenue Sharing Partnership) 방식 참여를 확대해 국내 기업이 초기 개발 단계부터 공급망에 진입할 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.

전동화·하이브리드 추진, 자율비행, 항공용 내열·경량 소재 개발을 임무 지향형으로 재설계하고, 드론 분야는 핵심 부품·소프트웨어 국산화와 공공 수요 기반 실증을 확대할 방침이다.

이는 글로벌 항공산업 슈퍼사이클 속에서도 제조혁신과 설비 고도화 지원 부족을 호소해온 국내 항공업계의 답답함을 직접 겨냥한 메시지로 읽힌다.

우주 분야에서도 누리호를 단순 '보유'에서 벗어나 연 1회 이상 정례 발사, 이후 연 2~3회 이상 확대를 통한 상용 발사 서비스 체계 전환을 강조했다.

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오 청장은 누리호의 연간 발사 횟수를 더 늘려야 제작 공정과 서비스 체계가 달라진다는 점을 강조하며 "2회로는 변화가 크지 않고, 3회부터 제작 공정이 바뀐다"며 "발사체를 보유한 데 만족할 게 아니라 많이 쏴야 시장이 커지고 해외에서도 한국을 찾게 된다"고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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