광명시, 제2차 환경교육계획 수립 착수

2027~2031년 5개년 로드맵 수립

시민 중심 지속 가능한 환경 교육 강화

11월 계획 수립 완료 목표

경기 광명시가 지속 가능한 환경교육 도시 조성에 박차를 가한다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)이 8일 시청 중회의실에서 제1회 환경교육위원회를 열고, 2027년부터 5년간 추진할 '제2차 환경교육계획' 수립을 위한 본격적인 논의에 나서고 있다. 광명시 제공 AD 원본보기 아이콘

광명시는 8일 시청 중회의실에서 제1회 환경교육위원회를 열고, 2027년부터 5년간 추진할 '제2차 환경교육계획' 수립을 위한 본격적인 논의에 나섰다.

이번 계획은 기후 위기에 대응하고 시민의 환경 의식을 고취하기 위한 중장기 청사진으로, 시는 체계적인 환경 정책의 기틀을 마련한다는 구상이다.

제2차 환경교육계획은 시민 누구나 일상에서 환경 교육을 접할 수 있는 기반을 다지고, 실제 생활 속에서 탄소중립을 실천할 수 있는 역량을 기르는 데 집중한다.

시는 지역 내 산재한 교육 자원을 하나로 묶는 협력 체계를 강화하고, 환경 교육 전 과정을 체계적으로 운영하는 관리 시스템을 구축할 방침이다.

특히 모든 연령대와 계층이 쉽게 참여할 수 있는 실질적인 교육 과정을 확대해 정책의 실효성을 높일 계획이다.

시는 이번 위원회에서 제안된 전문가들의 의견을 바탕으로 오는 6월 13일 시민공론장을 개최해 시민 의견을 직접 수렴한다.

이후 공론화 과정을 거쳐 도출한 보완 사항을 반영해 오는 11월 제2차 환경교육 최종 계획을 확정할 예정이다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "2026년은 향후 5년간 광명시가 나아갈 환경 교육의 지표를 세우는 해로, 탄소중립 실천 문화를 시민의 일상 속에 정착시키는 기반을 다지겠다"며 "위원회에서 제안된 전문적인 의견을 적극적으로 검토하고 보완해 제2차 환경교육계획의 완성도를 높이겠다"고 말했다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)이 8일 시청 중회의실에서 제1회 환경교육위원회를 열고, 2027년부터 5년간 추진할 '제2차 환경교육계획' 수립을 위한 본격적인 논의에 나서고 있다. 광명시 제공 원본보기 아이콘

한편, 이날 회의는 한국환경교육연구소를 비롯한 환경 전문가와 학교 관계자, 공무원 등 총 15명으로 구성한 위원회가 참석한 가운데 진행했다.

위원회는 2025년 이행실적 평가와 2026년 환경교육센터 세부 추진 계획 등 주요 안건을 다루며 지역 특성에 맞는 교육 모델을 제안했다.

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현재 광명시는 환경교육센터로 기아 오토랜드 광명 협력 사업, 학교 연계 미래교육 지원 등 민관학 협력 사업을 활발히 전개하고 있다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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