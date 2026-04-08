최종 10개 과제 선정

과제당 최대 1억원 협업 자금

중소벤처기업부가 국방 기술을 혁신하고 방산 스타트업을 육성하기 위한 '모두의 챌린지 방산'을 추진한다. 군에 필요한 기술을 바탕으로 협업 과제 10개를 선정하고 각 과제에 최대 1억원 규모의 자금을 투입해 지원한다는 구상이다.

노용석 중소벤처기업부 제1차관이 8일 서울 용산구 전쟁기념관에서 열린 ‘모두의 챌린지 방산’에 참석하여 인사말씀을 하고있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

8일 중기부는 국방부와 함께 서울 용산구 전쟁기념관 피스앤파크 컨벤션에서 모두의 챌린지 방산 출범식을 개최했다. 지난 2월 발표된 '방산 스타트업 육성방안' 후속으로, 대기업 중심의 국방 기술에서 벗어나 스타트업의 방산 분야 진출을 독려하고 민·군 협력 체계로 탈바꿈하고자 마련됐다.

최근 글로벌 방산 시장은 AI·드론·로봇 등 민간 첨단기술이 빠르게 확산하고 있다. 그러나 국내 창업기업의 경우, 군 정보 접근 제한과 실증 기회 부족 등으로 인해 방산 생태계 진입에 어려움을 겪고 있다.

이에 중기부와 국방부는 민간의 국방 기술 개발 참여 확대를 위한 '민관협력 오픈이노베이션'을 추진하고 그 일환으로 모두의 챌린지 방산을 통해 군· 수요 기반 협업 과제 발굴, 스타트업과의 매칭 및 기술 실증(PoC), 사업화 연계 등을 지원한다는 방침이다.

중기부와 국방부는 군에 필요한 기술과 창업기업이 보유한 기술을 중심으로 ▲군 제안 과제인 탑다운 방식 ▲창업기업 제안 기술인 바텀업 방식을 병행해 최종 10개 과제를 선정했다. 선정된 과제에는 최대 1억원 규모의 협업 자금과 최대 6억원 규모의 후속 연구개발비 등이 제공될 예정이다.

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노용석 중기부 제1차관은 "민간의 혁신 기술이 국방 분야에 신속하게 적용되는 것이 미래 방위산업 경쟁력의 핵심"이라며 "앞으로 창업기업이 방산 생태계에 진입하고 성장할 수 있도록 적극적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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