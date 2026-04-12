하치 기리는 행사도 열려

日 곳곳에 하치 동상…'일편단심 기다림' 의미

'하치 이야기'를 아시나요? 매일 주인의 출퇴근길을 배웅하고 마중 나갔던 강아지가 주인이 세상을 떠난 뒤에도 매일 같은 시간 그가 돌아오기만을 기다렸다는 감동적인 이야기죠.

우리나라에도 제법 많이 알려져 있는데요. 일본에서는 지난 8일이 '하치의 날'이었습니다. 도쿄에 여행을 오면 시부야역 앞에 있는 하치 동상은 꼭 가봐야 하는 장소인데요. 이곳에서 하치를 기리는 간단한 행사도 열렸죠. 사실 도쿄에는 하치와 관련된 숨겨진 장소들이 더 있답니다. 이번 주는 일본 하치의 날에 대한 이야기를 들려드릴게요.

도쿄 시부야역에 세워진 하치 동상. 4월 8일 하치의 날을 기념해 기리는 꽃목걸이를 하고 있는 모습이다. 전진영 기자. AD 원본보기 아이콘

하치는 1923년 태어난 아키타견입니다. 일본 강아지 하면 떠오르는 시바견과 얼핏 보면 비슷하게 생겼는데요. 다른 점이 있다면 덩치입니다. 아키타견은 일본 토종견 중 유일한 대형견입니다. 몸이 시바견보다 훨씬 큰데요. 털이 많아 추위에도 강하고, 충성심과 고집이 센 견종이라고 합니다.

태어난 이듬해, 도쿄대학 농학부 소속인 우에노 에이사부로 박사가 하치를 입양합니다. 하치와 매일 식사할 정도로 사랑이 대단했다고 하는데요. 우에노 박사의 집은 시부야에 있었는데, 매일 전철을 타고 도쿄대로 출근하는 주인을 배웅하기 위해 시부야역까지 그를 마중 나갔다고 합니다. 퇴근 시간에도 역으로 나가 그의 귀갓길을 맞이했죠. 그러던 중 1925년 박사가 회의 도중 뇌출혈로 갑자기 쓰러져 세상을 떠나게 됩니다. 53세의 젊은 나이라 주위를 안타깝게 했죠.

하치는 박사가 세상을 떠난 뒤 다른 곳에 잠깐 맡겨졌다고 합니다. 그러나 하치는 주인을 그리워하며 그곳을 도망쳐 나왔습니다. 시부야역 앞에서 계속 오지 않는 주인을 기다렸다고 하죠. 이 안타까운 이야기가 아사히신문에 보도된 이후, 전국적으로 이름이 알려졌습니다. 1934년에는 시부야역 앞에 주인을 기다리는 하치의 동상이 세워지죠. 하치도 이때 동상 제막식에 참여했다고 합니다. 그러나 계속 시부야역에서 거리 생활을 한 끝에, 결국 하치도 병에 걸려 13세의 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 무덤은 그렇게 그리워하던 주인 옆에 마련됐죠.

곳곳에 있는 하치 동상 이야기

하치 동상에는 여러 이야기가 얽혀 있습니다. 1934년에 처음 만들어진 하치 동상은 일본이 2차세계대전 중 금속 회수령을 내리면서 징발돼 사라졌습니다. 이후 하치 동상은 1948년에 다시 만들어진 2대 동상입니다. 하치가 태어난 아키타현 오다테역 앞에도 동상이 세워져 있죠.

도쿄대 농학부 건물 앞에 세워져있는 우에노 박사와 하치의 동상. X. 원본보기 아이콘

역 앞의 하치 동상들은 대부분 하치가 꼿꼿이 앉아 주인을 기다리는 자세로 만들어졌습니다. 이런 안타까운 동상 말고, 숨겨진 동상도 있습니다. 바로 도쿄대 농학부에 세워진 동상인데요. 도쿄대 캠퍼스를 들어가면 마중 나온 하치를 반갑게 맞아주는 우에노 박사와 하치의 동상이 있습니다. 도쿄대 농학자료관에서는 4월 8일 하치의 날을 기념해서 이 동상 앞에서 관련 굿즈를 판매하기도 합니다. 주인을 보고 싶었던 하치의 소원이 이렇게라도 이뤄진다니 마음이 따뜻해지는데요.

하치를 기다림에 대한 상징으로 사용하기도 합니다. 동일본대지진 발생 이후, 후쿠시마현 이다테 마을에는 하치 동상이 세워졌습니다. 시부야 상점 조합에서 사람들이 다 떠난 마을에 하치 동상을 세워준 것인데요. 마을에서 아이들의 목소리가 다시 들릴 때까지, 하치가 기다려줄 것이라는 의미에서 이를 세워줬다고 합니다. 하치가 세상을 떠난 날 위령제도 같이 연다고 하네요.

여전히 사랑받는 하치…하지만

하치는 이제 일본 명물로 자리 잡았습니다. 시부야구에서 운영하는 마을버스는 '충견 하치공(公)'의 일본어 발음 '하치코'를 딴 '하치코 버스'인데요. 버스에는 한쪽 귀가 접힌 하치의 모습이 마스코트로 그려져 있습니다. 이는 하치의 생전 특징을 살린 것인데요. 하치는 원래 양쪽 귀가 서 있었는데, 우에노 박사를 기다리던 시절 다른 유기견들에게 왼쪽 귀를 크게 물려 상처를 입었고, 이후로 평생 한쪽 귀가 접힌 채 지내게 됐다고 해요. 시부야역 동상을 보면 실제로 하치의 한쪽 귀가 접힌 모양인 것을 확인할 수 있습니다.

하지만 하치는 세상을 떠난 뒤에도 온전히 쉬지 못했습니다. 사인에 대해서도 원래 이리저리 말이 많았습니다. 하치가 시부야역에 나갔던 이유는 하치를 안타깝게 여긴 사람들이 역 앞에서 파는 닭꼬치를 자주 나눠줬기 때문이라는 이야기도 있는데요. 이 때문에 닭꼬치를 잘못 먹다가 하치가 꼬치까지 삼켜버렸고, 이것이 사망의 원인이라는 이야기도 돌았습니다. 도쿄대 농대에서 직접 부검을 실시해 하치의 사인은 기생충 감염과 암이었다는 결론을 내렸죠.

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시신도 박제돼 현재 일본 국립과학박물관에 전시돼있습니다. 박제하는 과정에서 아키타견의 본래 모습을 보여주겠다며 일부러 접힌 귀도 펴서 세운 상태로 복원했죠. 그리고 부검 과정에서 적출된 하치의 내장은 표본으로 제작돼 지금 도쿄대 농업생명과학박물관에 전시돼있습니다. 남은 유해 정도가 주인인 박사와 함께 묻혀있을 뿐이죠. 인간의 관심과 욕심으로 떠나서도 편하게 가지 못하는 것 같아 어딘가 마음이 불편한 기분이 드네요. 모쪼록 이제는 영원한 기다림을 끝내고 우에노 박사와 행복한 시간만 보낼 수 있기를 바랍니다.

도쿄(일본)=전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr



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