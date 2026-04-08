여주시, 시장·부시장 참여 속

맞춤형 청렴교육 실시

배정애 청렴강사 초청

부패취약분야 개선 노력

경기 여주시는 지난 6일부터 7일까지 이틀간 부패취약분야(계약, 재·세정, 인·허가, 보조금 업무 등) 담당자를 대상으로 맞춤형 청렴교육을 실시했다. 교육은 총 4회(오전·오후)로 나누어 소규모로 진행되었으며, 대상자 276명 중 260명이 참석해 높은 참여율 속에 집중도 있게 운영됐다.

여주시가 지난 6일부터 7일까지 이틀간 부패취약분야(계약, 재·세정, 인·허가, 보조금 업무 등) 담당자를 대상으로 맞춤형 청렴교육을 실시하고 있다. 여주시 제공 AD 원본보기 아이콘

특히 오전 교육에는 여주시장이, 오후 교육에는 부시장이 직접 방문해 직원들을 격려하고 청렴 실천 의지를 전했다. 이 시장은 "청렴은 공직자의 기본이자 시민 신뢰의 출발점"이라며 "작은 실천 하나하나가 조직 전체의 청렴도를 높이는 만큼, 각자의 자리에서 책임 있는 자세를 가져달라"고 당부했다.

이번 교육은 배정애 청렴전문강사를 초청해 진행하였으며, 공무원 행동강령, 청탁금지법, 이해충돌방지법 등 주요 법령을 사례중심으로 이해하기 쉽게 전달했다. 특히 법령 제정 취지와 8월 개정 예정 사항도 함께 안내해 관련 제도 변화에 대한 관심을 높였다.

아울러 갑질 및 직장 내 괴롭힘 등 조직문화 개선 사례를 중심으로 교육이 이루어졌으며, 최근 사회적 이슈로 부각되고 있는 '하급자의 갑질' 사례까지 다루며 교육의 공감도와 실효성을 높였다.

또한, 여주시 부패취약분야에 대한 인식을 반영하기 위해 설문조사를 실시하여 직원들이 체감하는 취약분야를 도출하고, 부패 경험에 대한 솔직한 의견을 수렴하는 시간도 마련했다.

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여주시 홍보감사담당관은 "기관장의 적극적인 관심과 참여 속에 진행된 이번 교육을 통해 직원들의 청렴 의식이 더욱 강화될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 청렴도 향상을 위한 다양한 시책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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