한국예탁결제원은 신임 사장으로 이윤수 전 금융위원회 증권선물위원회 상임위원이 선임됐다고 8일 밝혔다.


이윤수 신임 사장. 예탁원

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이 사장은 이날 취임사에서 "예탁원을 선진국 수준의 자본시장 인프라 기관으로 확고히 자리매김하고, 모든 직원이 자긍심과 성취감을 느끼며 일하는 조직"으로 만드는 것을 경영목표로 삼고자 한다"고 말했다.

이 사장은 "자본시장 핵심 인프라로서의 경쟁력 제고를 위해 자본시장의 양적팽창은 물론 질적 변화에도 선제적으로 대비하고, 정부정책에 대해서도 역할을 적극 모색하겠다"고 밝혔다.


이 사장은 "국내외 금융기관, 정책당국, 일반투자자, 대국민 등 시장 참여자에 대한 서비스 고도화를 추진해 서비스의 편의성과 효율성을 제고하고 서비스 만족도를 향상하겠다"고 말했다.

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이 사장은 "예탁원이 자본시장 인프라의 근간으로서 임직원 모두 사명감과 자부심을 바탕으로 자본시장의 발전을 위해 솔선수범할 것"이라고 밝혔다.


임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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