산은, 국민성장펀드 지역 설명회 완료…"지역 첨단산업 적극 지원"

한국산업은행은 8일 부산에서 지역 거점별 국민성장펀드 설명회를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 동남권 지역의 첨단산업 기업들을 대상으로 국민성장펀드에 대한 이해도를 높이기 위해 마련됐다. 산은은 국민성장펀드 운용 방안을 소개한 뒤 지역 첨단전략산업 기업과 지방자치단체, 지역 상공회의소 등을 대상으로 질의응답 시간을 가졌다.

산은은 지난달 12일 충청·호남권에서 비수도권 기업들을 대상으로 설명회를 이어왔으며, 이날 동남권 설명회를 끝으로 지역 순회 일정을 마무리했다.

박상진 산은 회장은 "국민성장펀드를 통해 지역 첨단산업을 적극 지원하겠다"며 "한국 경제의 지속 가능한 성장과 지역경제 활성화를 통해 국토 균형 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

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또한 박 회장은 7일 경남 지역 방산·조선 현장을 방문해 핵심 부품 국산화, 지역 중소·중견기업과의 상생 생태계 구축의 중요성을 강조하고 적극적인 금융 지원을 약속했다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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