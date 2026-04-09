이도윤 시크리엔터테인먼트 대표

방송인 출신으로 꾸려진 회사



"좋은 상품을 만들어놓고도 어디에 팔아야 할지 모르는 기업이 많습니다. 광고비나 영상 제작비 없이도 판로를 열어주는 게 우리의 역할입니다."

이도윤 시크리엔터테인먼트 대표의 말이다. 콘텐츠 커머스를 향한 그의 철학은 '판로 없는 좋은 상품을 세상에 연결하는 것'이다.

이 대표는 MBC 공채 16기 코미디언 출신이다. 개그 프로그램이 잇따라 사라지던 2017년, 안정적인 수입을 찾아 기업에 입사하며 전자상거래 업계에 발을 들였다. 폐쇄몰 공동구매 상품을 소싱하는 업무를 맡아 전국 제조사를 직접 찾아다녔고, 지금까지 200곳 이상의 업체와 인연을 이어오고 있다.

그는 2020년 온라인 커머스 기업 시크리엔터테인먼트를 설립했다. 이 회사의 구성원 대부분은 방송인 출신이다. MBC 공채 18기 출신 최재호 팀장이 상품 등록과 유튜브 스튜디오 운영, 재고 관리 등 실무를 맡고 방송작가 출신 공동대표가 콘텐츠 기획을 담당한다. 영상 제작과 커머스 운영을 한 팀 안에서 동시에 수행한다.

이 덕분에 기획부터 촬영, 편집, 판매까지 전 과정을 내부에서 빠르게 처리할 수 있다. 자체 채널 '시크리의 슈퍼대디도윤마켓'은 이런 강점을 기반으로 성장했다. 마케팅 비용이 부족한 중소 제조사의 상품을 발굴해 짧고 임팩트 있는 콘텐츠로 소개하는 방식이다.

이석재 시크리엔터테인먼트 대표(오른쪽)과 직원들의 모습. 카페24 AD 원본보기 아이콘

이 대표는 "방송을 오래 했기 때문에 상품을 받으면 3분이면 상품 소구 포인트를 파악하고 재미있게 풀어내는 기획을 짤 수 있다"며 "보통 콘텐츠 커머스를 한다고 하면 영상팀을 별도로 꾸려야 하고 제작 비용도 만만치 않은데, 우리는 개그맨이 직접 기획하고 방송작가가 구성을 짜고 직원이 내레이션을 입히니 그 자리에서 바로 완성된다. 상품을 놓고 구성원이 대화하다 '이거 어때?' 하면 그날 숏폼을 게시할 수 있다"고 말했다.

채널 구독자는 약 2000명으로, 30~50대 중심의 '구매력 있는 팬층'이 형성돼 있다. 티셔츠, 쿠션, 잠옷 등 다양한 상품이 꾸준히 판매되는 이유다. 여기에 파트너 크리에이터 채널까지 연결하며 판로를 넓히고 있다. 구독자 27만명 규모의 '생명의 물' 채널 등과 협업해 상품 판매를 확대하고 있다.

성과도 긍정적이다. 시크리엔터테인먼트와 파트너 크리에이터가 운영하는 카페24 기반 쇼핑몰 매출은 2024년 4억원에서 지난해 12억원을 넘기며 3배 성장했다. 외부 채널 매출을 제외한 수치다. 유튜브 쇼핑 기능을 활용해 콘텐츠 내에서 상품을 바로 구매할 수 있도록 한 점이 주효했다.

상품 선정 기준은 단순하다. '가격 경쟁력, 서비스, 상품성' 중 최소 두 가지를 충족해야 한다. 크리에이터가 직접 사용해보고 만족한 제품만 판매한다는 원칙도 지킨다.

시크리엔터테인먼트는 콘텐츠 커머스 영역을 넓혀가고 있다. 지난해에는 성남산업진흥원과협력해 성남 지역 4개 기업의 상품을 유튜브 쇼핑으로 홍보하고 매출을 만들어내는 프로젝트를 수행했고 올해도 협업을 이어갈 준비를 하고 있다. 자체 채널에서는 라이브 쇼핑과 숏폼 중심으로 콘텐츠 전략을 전환하는 중이다.

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이 대표는 "방송을 하면서, 콘텐츠 커머스 사업을 하면서 만나 거래하며 신뢰 관계를 쌓은 '사람'들이 시크리엔터테인먼트의 자산"이라며 "업체, 인플루언서, 소비자 모두가 만족할 수 있도록 사람 중심으로 운영하는 것이 결국 더 끈끈하고 오래가는 성장의 원동력이라고 믿는다"고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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