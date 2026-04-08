23회 지속가능성인증포럼 개최

한국공인회계사회가 지속가능성 공시 제도의 향후 안착 방안과 방향을 논의하는 행사를 개최했다. 보다 구체적인 기준을 만들고, 공시 정보를 생성하는 절차까지 정비해야 한다는 조언이다.

8일 한공회는 제23회 지속가능성인증포럼을 지난 6일 온라인으로 개최했다고 8일 밝혔다.

이번 포럼에서는 국내 지속가능성 공시 로드맵(案)의 주요 내용을 살펴보고 해외 사례를 바탕으로 국내 지속가능성 인증·감독제도 도입방안을 모색했다.

최운열 한공회 회장은 "금융위원회가 발표한 로드맵 초안은 기업과 투자자 모두가 제도 변화에 대한 예측 가능성을 갖고 준비할 수 있게 되었다는 점에서 그 의미가 크다"며 "다만 공시 대상과 공시 채널, 인증과 감독체계에 대한 추가 검토를 거쳐 국제적 정합성을 갖춘 공시·인증·감독 체계를 마련함으로써 우리 기업들의 경쟁력과 자본시장의 신뢰를 높여 나가길 바란다"고 말했다.

이날 행사에서는 김예원 세종대 교수와 권세원 이화여대 교수가 각각 주제 발표를 맡았다. 이어 백태영 성균관대 명예교수가 좌장으로 종합 토론을 진행했다.

권성식 한국표준협회 지속가능성센터장은 "지속가능성 공시제도의 정책적 효과성을 확보하려면 인증제도도 구체적으로 설계될 필요가 있다"며 "공시 데이터뿐만 아니라 공시 정보가 생성되는 프로세스도 함께 검토돼야 한다"고 강조했다.

오창택 한영회계법인 파트너는 "공시제도 도입 초기에는 기업 간 공시 품질 격차가 큰 만큼, 제3자 인증을 통해 정보의 신뢰성과 비교가능성을 제고해야 한다"며 "로드맵에 단계적 인증 의무화 계획을 구체화하고 영국의 지속가능성 인증인 자발적 등록제 등을 참고해 자율 인증 단계에서도 최소한의 품질 확보 장치를 제시할 필요가 있다"고 강조했다.

AD

이동섭 국민연금공단 수탁자책임실장은 "투자자 입장에서는 과거 확정치보다 시나리오 분석, 전환계획, 추정치 등 미래전망 정보가 더 중요하다"며 "인증도 이러한 정보의 가정과 투입변수, 불확실성을 함께 검토하는 방향으로 이뤄져야 한다"고 강조했다. 또한 "공시 정보에는 기업 홍보 목적의 성공 사례뿐만 아니라 실패 사례와 리스크 요인도 함께 포함돼야 투자자에게 유용한 정보를 제공할 수 있다"고 덧붙였다.

이번 포럼 발표자료는 한국공인회계사회 홈페이지에서 내려받을 수 있다. 포럼 영상은 회계연수원 홈페이지 또는 유튜브 채널에서 볼 수 있다.

지난 6일 열린 '제23회 지속가능성인증포럼'에서 한국공인회계사회 임원진, 포럼 발표자, 토론자가 기념 촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>