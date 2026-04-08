'BTS 월드투어 아리랑 인 고양' 특별전

12일까지 진행… '머무는 곳' 체류형 도시로

공연 관람과 지역 관광·상권 연계 가동

경기 고양특례시(시장 이동환)가 K-팝 공연과 지역 관광·상권을 결합한 고양콘트립의 공식 출범을 알리며, 그 시작으로 'BTS 월드투어 아리랑 인 고양' 특별전을 지난 7일 개최했다.

고양시, 고양콘트립 론칭 ‘BTS WORLD TOUR 특별전’ 개최. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 특별전은 고양콘트립의 론칭을 기념하는 첫 이벤트이자 K-팝의 역사를 새로 쓴 방탄소년단(BTS)의 월드투어를 기념하기 위해 기획됐다.

특별전에는 BTS 멤버 7인의 손을 본뜬 핸드프린팅과 사인이 전시돼 있으며 오는 12일까지 고양관광정보센터에서 자유롭게 관람 가능하다. 이 전시는 팬들에게 특별한 경험을 선사할 것으로 기대된다.

한편 고양콘트립은 고양종합운동장을 중심으로 열리는 콘서트, 이른바 고양콘을 즐기기 위해 방문하는 관람객들에게 고양시의 다양한 관광·문화·상업 인프라를 알리기 위해 기획된 지역 특화 관광 콘텐츠이다.

고양콘트립은 공연 관람객이 단순히 공연만 보고 떠나는 것을 넘어, 고양시에서 먹고, 자고, 즐기며 체류할 수 있도록 설계됐다. 시는 고양관광정보센터를 시작으로 일산호수공원, 라페스타 및 웨스턴돔 등 지역 특화 상권을 비롯해 감성 카페와 글로벌 음식점이 밀집한 밤리단길을 연계한 관광 코스를 만들었다.

이 관광 코스는 고양시를 찾은 관광객들의 발길을 사로잡고 공연 전후 시간에 도시를 경험하도록 유도하는 구조다.

시 관계자는 "고양콘트립과 BTS 특별전을 기점으로 수많은 K-팝 팬들이 고양시를 방문해 체류하고 소비하는 선순환 구조를 확립할 것"이라고 밝혔다.

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고양콘트립 관련 상세한 정보는 고양특례시 문화관광 누리집 및 공식 SNS 채널 또는 고양관광정보센터 안내데스크에 비치된 홍보 리플릿을 통해 확인할 수 있다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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