"농축 우라늄 완벽 해결될 것"

도널드 트럼프 미국 대통령이 7일(현지시간) 이란과 2주간의 휴전 협정을 체결한 것 관련 "완전하고 완벽한 승리"라고 주장했다.

이날 트럼프 대통령은 AFP 통신과의 전화 인터뷰에서 "100%다. 의심의 여지가 없다"며 이같이 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국과 이란은 이날 협상 시한을 약 1시간30분 남겨두고 중재국인 파키스탄의 제안을 받아들여 2주간 휴전에 합의했다. 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 "이란이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방에 동의하는 것을 조건으로 나는 이란에 대한 폭격과 공격을 2주간 중단하는 데 동의한다"며 "이는 쌍방간 휴전이 될 것"이라고 밝혔다,

다만 AFP 등 외신들은 미국과 이란 모두 이번 전쟁을 자국의 승리로 규정했으며, 양측이 정확히 무엇을 합의했는지에 대한 의문이 제기되고 있다고 전했다. 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이날 이란 최고 국가안보회의도 성명을 통해 2주 휴전에 동의하며 미국·이스라엘과의 전쟁에서 승리했다고 밝혔다.

호르무즈 해협 통행을 재개하기로 한 가운데 트럼프 대통령은 장기적인 합의를 위한 탄탄한 틀이 마련됐다고 강조했다. 그는 "우리는 15개 항으로 이뤄진 거래를 준비했는데, 그중 대부분에 대해 합의가 이뤄졌다"고 밝혔다. 이어 "앞으로 어떻게 될지 지켜보겠다. 목표 달성 여부를 확인해보겠다"고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 이란이 실현 가능한 10개 항의 제안을 내놓았다고 발표한 바 있다. 다만 양국이 어떻게 합의하기로 했는지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았다. 이란 측도 미국이 이란이 제시한 10개 항의 종전안을 전부 수용했다고 주장했다.

이란이 보유한 농축 우라늄에 대해서는 "그 문제는 완벽하게 해결될 것이다. 그렇지 않았다면 내가 합의하지 않았을 것"이라고 했다. 다만 우라늄을 어떻게 처리할지에 대해서는 언급하지 않았다.

트럼프 대통령은 이날 협상 시한을 약 12시간 앞두고 "오늘 밤 한 문명 전체가 사라져 다시는 되돌릴 수 없을 것"이라고 경고한 바 있다. 이번 합의가 결렬될 경우 이란의 발전소와 교량 등 인프라를 파괴하겠다는 기존 위협을 다시 실행할 것인지에 대해서는 언급하지 않았다.

이란을 협상 테이블로 끌어내는 데 이란의 주요 동맹국인 중국이 관여했는지 묻는 말에 트럼프 대통령은 "그렇다는 이야기를 들었다"고 답했다.

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트럼프 대통령은 다음 달 중국을 방문해 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 한다. 미·중 정상회담은 당초 이달 초로 예정돼있었으나, 이란과의 전쟁으로 인해 연기됐다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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