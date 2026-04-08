쉬운 독서·책 나눔·함께 읽기 주제로

14일까지…최우수작 1편 등 총 3편 선정

한국출판문화산업진흥원은 독서문화 확산과 책 읽는 사회 분위기 조성을 위해 '2026 책 읽는 대한민국 캠페인' 표어 공모를 진행한다고 8일 밝혔다. 공모 기간은 14일까지다.

한국출판문화산업진흥원은 독서문화 확산과 책 읽는 사회 분위기 조성을 위해 '2026 책 읽는 대한민국 캠페인' 표어 공모를 진행한다고 8일 밝혔다. AD 원본보기 아이콘

이번 공모는 문화체육관광부와 출판진흥원이 추진하는 범국민 독서 진흥 캠페인의 일환으로 마련됐다. 일상 속 독서문화 확산과 책의 가치 공유를 쉽게 전달할 수 있는 문구를 발굴하는 데 초점을 맞췄다.

공모 주제는 ▲쉽고 부담 없는 독서 ▲책 선물·나눔 ▲함께 읽는 독서 등 3개 방향이다. 응모는 1인 1회 가능하며 최대 3건까지 제출할 수 있다. 선정된 표어는 향후 포스터와 인쇄물 등 온·오프라인 홍보물에 활용될 예정이다.

AD

선정 결과는 4월 중 발표한다. 총 3편을 뽑아 최우수작 1편에 50만원 상당, 우수작 2편에 각 10만원 상당의 상품을 제공할 계획이다. 상품은 온라인 문화상품권, 지역 북스테이 숙박권, 도서전 참가권, 도서관·서점 연계 프로그램 참여권 등으로 구성된다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>