이달 중 돼지고기 공급가격 내린다…삼겹살·목살 최대 28.6% 인하
불러오는 중...닫기
농식품부 "육가공업계 자발적으로 가격 내리기로 결정"
이달 중 돼지고기 공급가격이 인하된다. 삼겹살과 목살은 최대 28.6% 가격이 낮아진다.
농림축산식품부는 육가공업계와 소통·협력한 결과 돼지고기 뒷다리살, 삼겹살, 목살 등의 공급 가격이 4월 중 인하된다고 8일 밝혔다.
아시아경제DB
농식품부 관계자는 "최근 중동 상황으로 인한 원자재 가격의 상승 압박이 이어지고 있는 가운데, 소비자 부담을 줄이기 위한 것"이라며 "이번 공급가격 인하는 봄철 나들이 등 수요 증가 시기에 소비자 부담 완화를 위해 육가공업계가 자발적으로 공급 가격을 내리기로 결정함에 따라 이뤄졌다"고 설명했다.
이에 따라 3개 육가공업체는 뒷다리살 750t의 평균 공급가격을 4~5% 인하한다. 5개 업체는 288t 규모의 삼겹살·목살 가격을 평균 5.9~28.6% 인하해 공급하기로 했다.
최근 정부는 돼지고기 뒷다리살의 적정 재고량과 관련해 학계·전문가 등을 통해 면밀히 검토하는 한편, 육가공업계와 지속해서 소통하면서 국민들이 체감할 수 있는 물가안정 방안 등을 긴밀히 협력해왔다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스'부르는 게 값' 이젠 없어서 못 팔아요…이미 80% ...
송미령 농식품부 장관은 "중동 상황 여파로 모두가 어려운 상황에서 육가공업계가 돼지고기 공급 가격을 내린 것에 대해 뜻깊게 생각한다"며 "축산물의 공정하고 투명한 유통질서를 확립하고, 유통비용 절감을 위해 지속해서 노력해 나가겠다"고 말했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>