농식품부 "육가공업계 자발적으로 가격 내리기로 결정"

이달 중 돼지고기 공급가격이 인하된다. 삼겹살과 목살은 최대 28.6% 가격이 낮아진다.

농림축산식품부는 육가공업계와 소통·협력한 결과 돼지고기 뒷다리살, 삼겹살, 목살 등의 공급 가격이 4월 중 인하된다고 8일 밝혔다.

농식품부 관계자는 "최근 중동 상황으로 인한 원자재 가격의 상승 압박이 이어지고 있는 가운데, 소비자 부담을 줄이기 위한 것"이라며 "이번 공급가격 인하는 봄철 나들이 등 수요 증가 시기에 소비자 부담 완화를 위해 육가공업계가 자발적으로 공급 가격을 내리기로 결정함에 따라 이뤄졌다"고 설명했다.

이에 따라 3개 육가공업체는 뒷다리살 750t의 평균 공급가격을 4~5% 인하한다. 5개 업체는 288t 규모의 삼겹살·목살 가격을 평균 5.9~28.6% 인하해 공급하기로 했다.

최근 정부는 돼지고기 뒷다리살의 적정 재고량과 관련해 학계·전문가 등을 통해 면밀히 검토하는 한편, 육가공업계와 지속해서 소통하면서 국민들이 체감할 수 있는 물가안정 방안 등을 긴밀히 협력해왔다.

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송미령 농식품부 장관은 "중동 상황 여파로 모두가 어려운 상황에서 육가공업계가 돼지고기 공급 가격을 내린 것에 대해 뜻깊게 생각한다"며 "축산물의 공정하고 투명한 유통질서를 확립하고, 유통비용 절감을 위해 지속해서 노력해 나가겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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