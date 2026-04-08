가짜 사이트, 얼굴 사진도 가짜… 변호사 사칭 접수 작년 177건

2022년 7건서 급증 추세

“변협 등록 여부 꼭 확인하길”

최근 한 사건 피해자가 변호사를 찾다가 '○○ 법률사무소' 사이트에 접속해 사건상담 문의를 했다. 해당 사이트에는 관련사건 전문 변호사로 알려진 대형 로펌 소속 7년 차 변호사의 신원도 등재돼 있었다. 이 사이트에는 해당 변호사가 '○○ 로펌 출신'이라고 돼 있었고, 이를 믿은 의뢰인은 사건을 상담하기 위해 로펌측에 직접 연락했다가 '○○ 법률사무소'는 이 변호사와 상관이 없다는 사실을 알고 의뢰를 포기했다. 의뢰인이 접속한 사이트는 이 변호사 신원을 도용한 가짜 사이트였던 것이다.

해당 로펌 관계자는 "사칭 홈페이지들은 자세히 보면 허술하지만 일반인은 이를 구분하기 어렵다"며 "일일이 확인하지 않는 경우 실제 피해로 이어질 가능성이 크다"고 말했다.

이처럼 변호사를 사칭해 부당 이익을 노리는 사례가 급증하고 있다. 서울지방변호사회 직역수호센터에 접수된 '비변호사의 법률행위 및 변호사 사칭' 사건(이하 변호사 사칭)은 2022년부터 2026년 3월까지 총 266건에 달했다. 2022년 7건에 불과했던 접수 건수는 2023년 22건, 2024년 43건, 2025년 177건으로 급증했다. 작년의 경우 전년 대비 약 4배 늘었고, 3년 전과 비교하면 약 25배 증가한 수준이다. 올해도 3월까지 이미 17건이 접수됐다.

고발로 이어진 사례도 빠르게 증가하고 있다. 서울변회에 따르면 2022년 2건, 2023년 2건, 2024년 3건이던 고발 건수는 2025년 31건으로 급증했다. 올해 3월까지도 3건이 고발됐다.

변호사 사칭은 단순 사기를 넘어 법률시장 질서를 교란하는 행위로 평가된다. 그러나 실시간 모니터링이나 선제적 대응은 현실적으로 쉽지 않다는 게 업계의 공통된 인식이다. 사칭범들은 소셜미디어 등 다양한 채널을 통해 접근하고 있으며, 이미 피해를 입은 이들에게 다시 접근해 "피해금을 회수해주겠다"며 추가 비용을 요구하는 2차 범죄까지 저지르고 있다.

범죄 수법도 점점 정교해지고 있다. 존재하지 않는 '유령 법무법인'을 만들어 홈페이지를 운영하거나, 실제 활동 중인 변호사의 사진과 경력을 도용하는 방식이 대표적이다. 해외 서버를 이용해 수사망을 벗어나는 사례도 적지 않아 단속에 한계가 있다는 지적이 나온다.

실제 피해 우려도 커지고 있다. 4월 2일 소셜미디어를 통해 사칭 계정을 공개한 김소정(변호사시험 6회) 변호사는 "사칭 계정이 내 얼굴 사진뿐 아니라 영업장 이름·주소·사무실 번호까지 모두 도용했다"며 "내 경력을 이용한 금전적 사기가 발생할 수 있다는 점이 가장 우려됐다"고 말했다. 이어 "변호사의 공신력을 악용한 사기는 일반적인 경우보다 피해 규모가 더 커질 수 있다"고 덧붙였다.

전문가들은 기본적인 검증 절차의 중요성을 강조한다. 대한변협 및 지방변호사회 등록 여부를 확인하고, 사무실을 직접 방문해 상담하는 등 최소한의 확인 절차를 거쳐야 하며, 의심 정황이 있을 경우 즉시 신고가 필요하다고 조언했다.

AD

신나영 법률신문 기자

※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>