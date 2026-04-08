공정위 "계열사에 17년간 사실상 무이자로 360억 대여"

HDC 입장문 내고 "법적 절차 통해 '정당한 행위' 소명"

HDC가 계열사 HDC HDC close 증권정보 012630 KOSPI 현재가 26,900 전일대비 800 등락률 +3.07% 거래량 189,700 전일가 26,100 2026.04.08 14:36 기준 관련기사 [클릭 e종목]"HDC, 자회사 성장·배당 확대 예상…목표가↑" "빨간 넥타이 부대 20여명 대동"…'재건축 최대어' 압구정에 승부 건 건설사[부동산AtoZ] LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 전 종목 시세 보기 아이파크몰에 대한 부당지원 혐의로 공정거래위원회로부터 과징금 171억3000만원과 법인 고발 처분을 받은 데 대해 "공실 위기에 몰린 상가 수분양자 3000여명을 구제하기 위한 결정이었다"며 "심히 유감스럽다"고 밝혔다.

HDC는 8일 입장문을 내고 "상생 목적의 공익적·합리적 경영 판단이 부당지원으로 판단된 점에 대해 매우 안타깝다"며 "법적 절차를 통해 정상적인 거래이고 정당한 행위였음을 소명하겠다"고 했다.

공정위는 이날 HDC가 2006년 용산 아이파크몰 일부 매장을 360억원에 임차하고 운영 권한을 위임하는 일괄 거래(Package Deal)' 방식으로 계열사에 초저금리 자금을 우회 대여했다고 밝혔다. 공정위는 이를 통해 부실 계열사가 시장에서 살아남아 경쟁 우위를 점했다고 판단했다.

서울 용산구 HDC아이파크몰 전경. HDC AD 원본보기 아이콘

HDC는 이 같은 공정위 판단이 사건의 전후 맥락을 배제한 것이라며 전면 반박했다. 2006년 개점 초기 대규모 공실 사태로 3000여명의 투자자들이 분양 대금 손실은 물론 빈 상가 관리비와 세금까지 떠안아야 하는 상황이었다.

HDC는 입장문에서 "당시 용산 민자역사는 개점 초기 대규모 공실로 폐점 위기를 겪었고, 상가를 분양받은 수분양자 3000여명이 투자 손실로 생존 위기에 몰린 상황이었다"며 "상가 수분양자들이 관리비 면제, 상가 위탁경영을 요구하며 HDC도 그들과 동일한 조건으로 임대차계약 및 운영관리위임계약을 체결할 것을 강력하게 요구하여 이에 따랐던 것"이라고 했다. 계열사 부당 지원이 아니라 소상공인의 연쇄 도산을 막기 위한 "상생 차원 조치였다"는 것이다.

용산 민자역사는 2001년 임대분양 방식으로 95%의 분양률을 기록했지만, 2004년 운영 개시 후 집단상가 형태의 한계와 상권 미형성으로 2005년 9월 입점률이 68%에 그쳤다. HDC 관계자는 "당시 동대문 굿모닝시티 등 집단분양 상가들이 줄줄이 무너지던 시기였다"며 "수분양자들의 손실을 막기 위해 HDC가 같은 조건으로 임대차계약을 맺고 위탁 운영을 떠안은 것"이라고 했다. 그러면서 "거의 100%에 가까운 수분양자 동의를 받고 진행한 사안"이라고 했다.

복합쇼핑몰 시장의 경쟁 질서를 저해했다는 공정위 지적에 대해서도 선을 그었다. 용산 민자역사는 구 국유철도운영특례법에 따라 코레일과 협약을 맺고 30년간 임대수익으로 사업비를 충당하는 방식으로 운영된다. 애초에 타 사업자의 자유로운 진입이 불가능한 시장이므로, 경쟁 사업자를 배제했다는 논리는 성립하지 않는다는 입장이다. HDC 관계자는 "코레일과의 사업추진협약에 따라 지정된 사업자만 운영할 수 있고, HDC가 사업에서 빠졌다 해도 제삼자가 그 자리에 들어올 수 있는 구조가 아니다"고 했다.

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개점 초기 공실 대응이라는 명분이 왜 장기간 유지됐는지에 대해 HDC 관계자는 "공실 문제가 단기간에 해소되지 않았기 때문"이라며 "아이파크몰은 자체적인 정상화 노력에도 불구하고 현재까지도 재무 악화 상태이며, 지난해 감자(減資)를 통해 재정난에서 벗어나기 위한 발판을 마련한 상황"이라고 했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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