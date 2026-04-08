결혼식장에서 신랑·신부의 친인척이나 예식장 관계자를 사칭해 축의금을 가로채는 범행이 잇따르고 있다.

서울중앙지법은 1월 13일 이같은 범행을 저지른 A 씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고하고, 보호관찰을 명령했다(2025고단3087 등). A 씨는 2025년 4월 서울 중구에 있는 한 예식장에서 신랑 측 축의금 접수대 앞에서 신랑의 친인척 또는 예식장 관계자인 것처럼 행세하면서 하객으로부터 총 100만 원이 들어있는 봉투 5개를 절취한 혐의로 기소됐다. 그는 서울 용산구의 다른 예식장에선 신부 측 관계자인 것처럼 행세하는 등 약 보름간 피해자들로부터 총 548만 원을 절취한 것으로 드러났다. 법원은 "예식장에 많은 사람이 오고 가는 점, 통상 피해자가 자신에게 축의금을 지급한 사람에게 액수 등을 직접 확인하지 않아 피해사실을 쉽게 인지하지 못한다는 점을 이용해 계획적이고 반복적으로 범행했고, 범행 수법이 치밀하다"고 밝혔다.

서울중앙지법은 2025년 11월에도 예식장의 축의금 접수대가 혼란한 틈을 이용하여 예식 관계자로 가장해 축의금 봉투를 절취한 후 나눠 가지기로 공모한 일당에게 징역형 집행유예(각 징역 6개월에 집행유예 2년, 징역 1년에 집행유예 2년)을 선고했다(2025고단3973).

2025년 2월 서울 강남구에 있는 한 예식장에서 B 씨는 축의금 접수대 근처에서 망을 보면서 하객들을 C 씨가 서 있는 접수대 쪽으로 안내했다. C 씨는 접수대 앞에서 축의금을 수령하는 예식 관계자인 것처럼 행세하면서 피해자가 건네주는 20만 원 상당 축의금 봉투 1개, 10만 원 상당 축의금 봉투 1개를 건네받은 뒤, B 씨와 서로 나눠 가진 후 예식장 밖으로 나간 혐의를 받는다. 법원은 "유사한 수법의 범행으로 C 씨는 여러 차례 처벌 받았고, B 씨도 기소유예 처분을 받은 사실이 있다"고 설명했다.

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박수연 법률신문 기자

※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.

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