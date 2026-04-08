시, 9월 2026 KDCC 본선 개막

‘실전형 드론 대결’ 포천서 열린다

6000대 드론의 향연·실전 공방전

경기북부 방산 클러스터 속도

경기 포천시는 국방 무인체계(드론) 발전과 관련 산업계의 시너지 효과를 높이기 위해 국내 최초로 '2026 대한민국 드론 공방전(2026 KDCC)'을 오는 9월 개최한다.

‘경기북부 K-방산의 거점’ 포천, 2026 대한민국 드론 공방전으로 비상하다(드론라이트쇼 모습). 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 국방부를 비롯해 과학기술정보통신부, 산업통상부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 방위사업청이 함께하는 다부처 협력 행사로 추진된다. 단순한 기술 시연이 아닌 실전형 드론 공방전을 통해 국방 무인체계 발전은 물론 관련 산업 육성까지 함께 이끌겠다는 점에서 의미가 크다. 이에 따라 드론과 대드론 분야를 중심으로 다양한 국내 기업들의 참여가 이어질 것으로 전망된다.

드론 공방전은 지난해 10월 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 토론회에서 제시된 아이디어를 바탕으로 추진됐다. 이후 전국의 여러 후보지를 검토한 결과, 실전형 경연에 가장 적합한 여건을 갖춘 승진과학화훈련장이 대회장으로 최종 결정됐다. 대회는 오는 6월 예선을 시작으로 9월 본선을 개최할 계획이다.

본선에서는 예선을 통해 선발된 우수팀(드론 4팀, 대드론 4팀)이 참가해 경연을 펼칠 예정이다. 이와 함께 국내 대기업과 중소기업이 참여하는 첨단 무인장비 전시와 시연, 세계 레이싱 드론 챔피언의 비행 시연 등 다양한 프로그램이 마련돼 실전성과 흥미를 모두 갖춘 대회가 될 전망이다.

포천시는 드론 공방전의 성공적 개최를 위해 연계 행사도 함께 준비하고 있다. 대회 기간 한탄강에서는 국내 최대 규모인 6000대 드론라이트쇼와 민군이 함께하는 이(e)-스포츠 대회를 열어 사격장 주변 지역의 실질적인 경제 활성화를 도모할 방침이다. 이를 통해 이번 대회를 대한민국을 대표하는 전시와 실전이 결합된 중앙·지방정부 협력형 과학기술 행사로 육성해 나간다는 구상이다.

포천시는 이번 대회를 계기로 경기북부 방산혁신클러스터 조성에도 더욱 속도를 낼 계획이다. 경기국방벤처센터는 올해 2월 대진대학교 산학협력단에 개소했으며, 민군드론(드론, 대드론, 로봇, 무인전술차량) 상호운용성 및 시험평가센터도 경기도 지역균형발전 성과사업에 선정돼 도비 110억 원을 확보했다. 이를 바탕으로 포천시는 경기북부 방산혁신클러스터의 거점을 확보하고, 첨단방위산업 특화단지 조성을 본격화할 계획이다.

포천시는 오는 21일 카이스트 방산특화개발연구소와 민군 드론 교육·제조 등 전주기 교육센터 운영을 위한 업무협약을 체결할 예정이다. 시는 하반기부터 학생들의 취미·여가 활동은 물론 국방부의 '50만 드론 전사' 양성을 지원하는 교육까지 추진하며, 드론 산업 생태계 조성과 전문인력 양성 기반을 함께 넓혀 나간다는 방침이다.

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포천시 관계자는 "이번 드론 공방전은 포천이 경기북부 K-방산의 거점으로 도약하는 전환점이자, 드론과 대드론을 포함한 국방 무인체계 산업의 미래를 현장에서 보여주는 상징적인 무대가 될 것"이라며 "포천이 보유한 군·관·학 협력 기반과 실전형 인프라를 바탕으로 대회를 성공적으로 개최해 첨단방위산업과 지역경제가 함께 성장하는 계기로 만들겠다"고 말했다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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