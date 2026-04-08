공정위·금감원, 금융권 ‘불공정 약관’ 정조준…81개 금융사 불러 설명회 개최
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금감원에서 설명회 개최
주요 불공정 유형 설명, 시정 당부
공정거래위원회와 금융감독원이 금융 분야의 불공정 약관을 뿌리 뽑기 위해 금융업계와 머리를 맞댔다.
공정위와 금감원은 8일 오후 금융감독원에서 5개 금융협회 및 81개 금융회사를 대상으로 '금융 분야 불공정약관 개선을 위한 공동 설명회'를 개최했다. 이번 설명회는 2023년부터 이어져 온 정례 소통의 장으로, 금융사의 자체 약관 심사 역량을 높이고 내부통제를 강화하기 위해 마련됐다.
양 기관은 특히 소비자 피해가 빈번한 5가지 주요 불공정 약관 유형을 제시하며 금융권의 각별한 주의를 당부했다. 주요 지적 사례로는 ▲사업자가 필요하다고 판단할 때 자의적으로 서비스를 중단·변경하는 조항 ▲'비정상적 방법 사용' 등 추상적인 사유로 계약을 해지하는 조항 ▲중요 사안을 앱 푸시나 홈페이지 게시로만 통지하는 조항 등이 꼽혔다.
아울러 전산 장애 등 금융사의 관리 책임이 있는 경우에도 손해배상을 회피하는 면책 조항과, 비대면 계약 소송 시 관할 법원을 소비자 주소지가 아닌 영업점 소재지로 지정한 조항도 시정 대상에 포함됐다.
금감원은 금융사가 약관 제·개정 시 불공정 조항을 예방할 수 있는 체계를 갖출 것을 주문했다. 공정위 역시 최근 심사에서 지적된 불공정 유형을 상세히 안내하며 약관 작성 단계부터의 유의를 강조했다.
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양 기관은 앞으로도 공정한 금융거래 질서 확립과 소비자 권익 보호를 위해 상호 협력을 강화할 방침이다.
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