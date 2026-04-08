경북대학교(총장 허영우)는 2026학년도 중등교사 임용시험에서 공립학교 합격자 303명, 사립학교 합격자 12명 등 총 315명의 합격자를 배출했다고 8일 밝혔다.

이는 임용시험 체제가 도입된 이래 경북대 기준 역대 최다 합격자 수다.

경북대 사범대학 전경. 경북대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 결과는 경북대 사범대학이 최근 전국 시·도 교육청으로부터 확보한 합격자 현황 자료 등을 바탕으로 집계한 수치다.

경북대는 2020년 이후 매년 230~270명 규모의 합격자를 배출했으며, 지난해 236명과 비교하면 올해는 33% 이상 증가했다.

과목별로는 국어가 29명으로 가장 많았고, 도덕윤리 28명, 지구과학 24명, 수학 23명, 생물 20명 순으로 나타났다.

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경북대 김영하 사범대학장은 "이번 성과는 각 학과별로 특강을 비롯해 다양한 임용시험 지원 프로그램을 운영하는 등 그동안 명실상부한 중등교육의 산실로 기능해 온 경북대 사범대학의 전통과 저력이 낳은 결실이다"고 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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