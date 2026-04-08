화성시기업인연합회·시도의원 8인

정명근 예비후보 지지 선언…"재계·의회 결집"

"기업 친화 정책으로 화성 발전 이끈 적임자"

경기 화성시기업인연합회(회장 이경섭) 회원 20여 명은 8일 더불어민주당 정명근 화성시장 예비후보 선거사무소를 방문, 기업하기 좋은 화성시 만들기에 앞장서고 있는 정명근 후보 지지를 선언했다.

화성시기업인연합회(회장 이경섭) 회원 20여 명이 8일 더불어민주당 정명근 화성시장 예비후보 선거사무소를 방문, 기업하기 좋은 화성시 만들기에 앞장서고 있는 정명근 후보 지지를 선언하고 있다. 정명근 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

기업인들은 이날 지지 선언을 통해 "정명근 시장은 재임 중 기업 친화 정책으로 화성을 경쟁력과 잠재력 넘치는 도시로 이끌었다. 역대 시장 중 가장 활력이 넘치는 환경을 조성해 기업인들이 안심하고 기업 경영에 집중할 수 있었다"고 지지 이유를 밝힌 뒤 "기업도시답게 앞으로도 기업하기 좋은 환경을 계속해서 유지해 주시고 일부 개선점은 지속적으로 보완해 대한민국에서 가장 기업하기 좋은 도시로 성장시켜 달라"고 요구했다.

기업인들은 또 "정 시장의 기업 사랑 정신이 계속 이어지길 바란다"며 "85%에 달하는 중소기업들이 열악한 환경에서도 화성 발전을 위해 열심히 노력하고 있는 만큼 기업인들이 보다 더 유리한 환경에서 기업 활동에 전념할 수 있도록 지원해 달라"고 말했다.

이에 대해 정명근 후보는 "화성 발전의 토대는 기업인들이 만들었고 기업인들이 일자리를 마련해준 덕분에 100만 특례시로 성장했다. 기업의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않는다"며 "기업이 잘돼야 화성시가 발전할 수 있으며 기업이 있어야 화성의 지속 성장이 가능하다. 기업인들에게 실질적인 지원이 될 수 있는 방안을 끊임없이 발굴 지원하겠다"고 약속했다.

정명근 후보는 또 "기업 지원에 대한 정책을 기업인들이 체감할 수 있도록 모니터링을 지속하겠다"면서 "화성의 미래를 위한 일자리 마련에 더 노력해 달라"고 부탁했다.

경기도의회 김태형·김회철·박진영·이진형 도의원과 화성시의회 위영란·유재호·장철규·정은경 시의원 등 8명이 8일 정명근 후보 선거사무소를 방문해 공개 지지를 선언하고 있다. 정명근 예비후보 제공 원본보기 아이콘

한편 이날 지방의원들의 지지 선언도 이어졌다. 경기도의회 김태형·김회철·박진영·이진형 도의원과 화성시의회 위영란·유재호·장철규·정은경 시의원 등 8명은 정명근 후보 선거사무소를 방문해 공개 지지를 선언했다.

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이들은 "지난 4년간 정명근 후보는 화성을 대한민국 1등 도시로 성장시켰고 동서 균형 발전과 화합 등 화성을 명품도시 반열에 올려 놓는 등 중단 없는 화성 발전을 이루었다"면서 "앞으로도 화성을 세계 속의 화성으로 성장시킬 적임자"라고 지지를 선언했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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