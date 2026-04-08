"에너지 효율 10% 개선" 코레일, 열차 자동제어 시스템 개발
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동력 분산식 고속열차의 전력 사용량을 10% 이상 줄일 자동제어 시스템이 개발됐다.
한국철도공사(코레일)는 현대로템, 한국교통대 등과 고속열차 전력 사용량 저감을 위한 운전 제어 알고리즘을 연구해 '지능형 에너지 절감 열차 자동제어 시스템(·Intelligent Energy-Efficient Operation System·IEOS)'을 개발했다고 8일 밝혔다.
KTX-청룡. 한국철도공사
IEOS는 선로별 최적의 열차 운행 패턴에 맞춰 열차를 자동으로 제어할 수 있다. 선로의 제한 속도나 신호 설비 등 운행 환경에 맞춰 국ㄴ별 목표 속도를 설정해 불필요한 가·감속을 최소화함으로써 에너지 효율을 극대화하는 구조다.
신호장치 이상 등 이례적 상황이 발생했을 때 즉시 정차하도록 설계해 안전성을 최우선으로 확보하고, 운전자(기관사)의 피로도를 낮추는 기능도 포함됐다.
코레일은 지난달 25~26일 강릉선에서 IEOS가 적용된 KTX-이음 열차의 소비전력 비교 시험을 실시해 서원주~강릉 구간 12.2%, 강릉~서원주 구간 10.9% 등 에너지 절감 효과를 직접 확인했다.
IEOS는 반복적 안전 테스트와 추가 실증시험을 거쳐 올해 말 강릉선에 시범 적용한 후 앞으로 신규 철도차량과 기존 노선의 철도차량에 순차적으로 확대·적용될 예정이다.
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김태승 코레일 사장은 "철도 차량의 에너지 효율을 획기적으로 개선해 탄소중립 실현을 적극적으로 뒷받침하고, 국민과 직원의 안전을 최우선으로 철도 안전을 강화해 나가겠다"고 말했다.
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