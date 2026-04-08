속초시, 코레일관광개발㈜·해양수산과학기술진흥원·해양환경공단 방문

기관장 방문·면담 통해 속초시 강점 피력…본사 이전 적극 건의

강원도 속초시가 정부의 2차 공공기관 이전과 관련, 선제적으로 대상 기관을 방문하며 유치전에 본격적으로 돌입했다.

이병선 속초시장이 8일 코레일관광개발을 방문해 정부의 2차 공공기관 이전과 관련 논의를 하고 있다. 속초시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 8일 △코레일관광개발(주) △해양수산과학기술진흥원 △해양환경공단 3개 기관을 방문했다.

이병선 속초시장과 관계 공무원, 이양수 국회의원실 등으로 꾸려진 방문단은 이날 △코레일관광개발(주) 이우현 대표이사 직무대행, △해양수산과학기술진흥원 전재우 원장, △해양환경공단 강용석 이사장을 방문해 속초시의 강점과 기관별 이전 논리를 설명하고, 본사 이전 장소로 속초시를 적극 검토해 줄 것을 건의했다.

이병선 시장은 공공기관 이전 당위성으로 '동서고속철과 동해북부선 개통으로 인한 서울, 부산과의 비약적인 접근성 개선', '양양국제공항, 국내 6대 크루즈 기항지로 연결되는 육·해·공 사통발달 교통 중심지로의 부상', '역세권 MICE 복합타운 조성을 통한 관광·회의·컨벤션·숙박 기능 최적화'를 중점 설명했다.

특히, 공공기관 이전 예정 부지가 외곽이 아닌 도심과 인접한 '속초형 콤팩트시티의 최중심 역세권 개발부지'라는 점을 강조했다. 아울러 천혜의 자연환경을 갖춘 대한민국 최고의 관광도시로서 '일과 휴양이 공존하는, 직원과 가족이 살기 좋은 힐링 라이프가 있는 도시'임을 적극 피력했다.

이병선 속초시장이 8일 해양수산과학기술진흥원을 방문해 정부의 2차 공공기관 이전과 관련 논의를 하고 있다. 속초시 제공 원본보기 아이콘

앞서 속초시는 2월 9일 기자 브리핑을 통해 지역소멸 대응을 위한 미래 성장 일자리 창출을 목표로 관광·해양·환경·안보·복지·체육 6개 분야 14개 공공기관의 유치를 추진함을 밝힌 바 있다. 현재는 교육 분야를 추가한 7개 분야 19개 기관을 유치 대상으로 삼고, 적극적인 유치전에 나서고 있다.

이병선 속초시장은 "저출산·고령화, 지역 소멸이라는 악순환을 끊어낼 유일한 열쇠가 양질의 일자리라는 사실은 각종 연구를 통해 증명되고 있다"고 강조하며 "지속 가능한 미래 100년의 속초를 위해 공공기관 본사 유치를 반드시 성공시킬 것"이라고 밝혔다.

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이어 "강원특별자치도, 국회의원실, 도의원실 등 가용할 수 있는 모든 역량을 결집하고 있으며, 향후 중앙정부의 공공기관 이전 계획이 가시화되면 지역사회와의 협력을 기반으로 기관 유치에 더욱 총력을 다할 방침"이라고 전했다.

속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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