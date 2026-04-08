대전 오월드서 늑대 1마리 탈출

과거 퓨마 '뽀롱이' 사살 재조명

8일 오전 9시 30분께 대전 중구 사정동 오월드에서 늑대 1마리가 탈출했다. 오월드와 중구, 경찰, 소방 당국 등은 합동으로 수색 및 포획 작업에 나서고 있다. 늑대는 현재 오월드 밖 근처 사거리까지 나간 것으로 확인됐다. 사진은 거리를 배회하는 늑대. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

대전 오월드 동물원에서 사육 중이던 늑대 한 마리가 우리를 탈출해 경찰과 소방 당국 등이 합동 수색에 나섰다.

8일 연합뉴스에 따르면 이날 오전 9시 30분께 대전 중구 사정동 오월드 동물원에서 늑대 1마리가 탈출했다. 소방 당국은 이날 오전 10시 24분께 "늑대가 탈출했다"는 신고를 접수했으며 경찰, 오월드 관계자들과 함께 수색 및 포획 작업에 나서고 있다. 탈출한 늑대는 당초 동물원 내부에 머물고 있을 것으로 추정됐으나, 오월드 밖 인근 사거리 방향으로 이동한 것으로 확인됐다.

대전시는 '오월드에서 늑대 1마리 탈출, 동물원 내에서 수색 및 포획 중입니다. 방문객 및 인근 주민은 안전에 유의해주시기 바랍니다'라는 내용의 재난 문자를 발송하기도 했다.

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한편 오월드에서는 2018년 9월 18일 퓨마 '뽀롱이'가 우리를 탈출한 지 4시간 30분 만에 엽사에 의해 사살된 바 있다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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