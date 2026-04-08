고양교육지원청, 8일부터 5월 27일까지

'2026 함께 수UP하는 고양 직무연수' 운영

경기도고양교육지원청(교육장 이현숙)은 8일부터 5월 27일까지 초등교사 60명이 참여하는 '2026 함께 수UP 하는 고양 교육과정-수업 직무연수'가 시작되었다.

고양교육지원청 전경. 고양교육지원청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 연수는 2022 개정 교육과정 전문성을 강화하여 교사가 학생의 삶의 역량을 키우는 교육과정 설계자로서 역량을 발휘할 수 있도록 돕기 위해 마련되었다.

특히 이번 직무연수는 이론 위주의 강의에서 벗어나, 교사들이 직접 교육과정을 분석하고 자신의 교실에 맞는 맞춤형 수업 모델을 설계해 보는 실천적 워크숍 형태로 진행된다. 이를 통해 수업의 본질에 집중하는 깊이 있는 학습을 구현하도록 교육과정 깊이있게 바라보기와 깊이 있는 수업 단원 설계 노하우를 공유할 예정이다.

8일 열린 직무연수의 주요 내용은 ▲2022 개정 교육과정의 철학과 핵심 가치 '깊이 읽기' ▲학생의 삶과 배움을 잇는 학교·학급 교육과정 설계 실습 ▲교육과정-수업-평가 일체화 기반의 전문성 신장 과정으로 구성되었다.

고양교육지원청 이현숙 교육장은 "교사의 교육과정 설계 역량은 곧 학생 배움의 질과 직결된다. 이번 연수를 통해 고양의 선생님들이 2022 개정 교육과정을 깊이 있게 이해하고, 각 학교의 특색을 살린 창의적인 교육과정을 디자인하고 깊이 있는 수업의 전문가로서 한 단계 성장하기를 기대한다"고 밝혔다.

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고양교육지원청은 앞으로도 '함께 수UP 하는 고양'을 위한 문화를 확산하고, 현장 밀착형 연수를 통해 교실 수업의 긍정적인 변화를 지속적으로 지원할 계획이다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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