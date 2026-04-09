전쟁 테마 뒤로 밀렸던 AI 인프라, 실적 시즌 앞두고 재부각?

전쟁 관련 이슈로 방산과 에너지 업종이 시장을 이끌어 온 가운데, 실적 시즌을 앞두고 인공지능(AI) 인프라 산업이 다시 주도주로 부상할 가능성이 제기됐다. 글로벌 지정학 리스크로 투자 관심이 이동했지만, 시장의 초점이 다시 기업 실적으로 옮겨가면 AI 관련 하드웨어 중심의 투자 기회가 확대될 것이라는 분석이다.

AI 연산 수요가 빠르게 늘어나면서 관련 인프라 투자도 확대되는 흐름이다. 데이터 처리량 증가와 AI 에이전트 확산, 대형 모델 경쟁 심화가 맞물리며 연산 수요가 구조적으로 증가하고 있다는 평가다. 이에 따라 GPU뿐 아니라 메모리, 네트워크, 첨단 패키징 등 AI 하드웨어 전반으로 투자 축이 확장되고 있으며, 국내 증시에서는 반도체와 IT 하드웨어 업종이 주요 수혜군으로 거론된다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

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