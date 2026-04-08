안산, AI·로봇 직업교육의 메카로

교육부 성과평가 '우수' 획득

지역 정착형 직업교육 성과로

지역 직업교육 선순환 체계 구축

경기도교육청(교육감 임태희)은 2025년 교육부 주관 직업교육혁신지구 성과평가에서 인공지능(AI)·로봇 특화 산업 기반의 '안산 직업교육혁신지구'가 최고 등급인 '우수'를 획득했다고 8일 밝혔다.

경기도교육청 전경. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

도교육청은 지난해 3월 안산시의 직업교육혁신지구 선정 이후 전담 인력과 예산을 지원하고, 사업계획 수립과 지역 기업 발굴·연계 추진 등 행·재정 전반에서 사업을 체계적으로 추진해 왔다. 특히 산업체 네트워크 구축과 협약 체결 지원으로 산·학·관 협력 기반을 강화했다.

이에 안산 지역 특성화고 6개교는 한양대 ERICA캠퍼스, KT 등과 협력해 ▲협동 로봇 ▲PLC ▲인공지능 융합 교육·자격 과정 등 현장 중심 교육 프로그램을 운영했다. 또한 직업교육지역협력위원회가 매월 기업 발굴을 추진하며 지역산업과 연계한 직업교육 기반을 확대했다.

아울러 안산시청과 협력해 '안산시 직업교육혁신지구 활성화 조례' 제정과 지원센터 개소를 통해 교육·취업·정착을 연계하는 원스톱 지원 체계를 마련했다. 이를 통해 지역 기반 직업교육 선순환 구조를 단기간에 구현하며 높은 평가를 받았다.

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도교육청은 행·재정·인력을 집중 지원하고 민·관·학 협력을 바탕으로 현장 성과를 이어갈 계획이다. 아울러 2026년 안정기와 2027년 확산기의 단계적 추진으로 참여 학교와 기업을 확대하고, 직업계고 졸업생의 지역 정착으로 이어지는 직업교육 기반을 구축해 나갈 계획이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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