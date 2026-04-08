청도군 전역이 봄볕 아래 곱게 피어난 복사꽃으로 물들며 상춘객들의 마음을 사로잡고 있다.

청도군은 최근 지역 내 복숭아 과원과 들녘마다 복사꽃이 화사하게 만개, 군 전체가 거대한 분홍빛 물결을 이루고 있다고 8일 밝혔다.

길목마다 피어난 꽃들은 특유의 서정적인 풍경을 자아내며 청도를 찾는 방문객들에게 특별한 봄의 감동을 선사하고 있다.

바람결을 따라 일렁이는 복사꽃은 일상에 지친 이들에게 따뜻한 위로와 설렘을 안겨주는 한편, 자연이 빚어낸 찬란한 장관으로 머무는 이들의 발걸음을 붙잡고 있다.

특히 청도의 복사꽃길은 사진 작가들과 가족 단위 관광객들에게 봄철 필수로 방문해야 할 명소로 자리 잡았다.

청도군은 이번 복사꽃 개화를 기점으로 지역의 아름다운 자연경관과 다양한 관광 자원을 대외적으로 적극 알릴 계획이다.

이를 통해 더 많은 방문객이 청도를 찾아 봄의 낭만과 여유를 만끽하고 지역 경제에도 활기를 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

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김하수 청도군수는 "청도의 복사꽃은 지역의 봄을 대표하는 아름다운 자산"이라며 "올봄 청도를 찾아 복사꽃이 전하는 가장 찬란한 순간을 함께 느껴보시기 바란다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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