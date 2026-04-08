교통 안전 주제 공익 광고 제작

옥외 광고판에 송출

손해보험협회와 한국지방재정공제회는 8일 손보협회 대회의실에서 '디지털 미디어 벨트 교통안전 캠페인을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

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손보협회는 그동안 국회, 정부 및 유관기관 등과 협업해 교통사고 예방 관련 제도개선을 추진하는 한편 캠페인, 공익광고 제작 등을 통해 교통안전 문화 확산에 힘써왔다.

이번 업무협약은 양 기관이 교통사고 예방 및 안전 운전 인식 제고를 위한 교통안전 캠페인을 공동으로 추진해 공익 증진과 사회적 가치 실현에 기여하기 위해 마련됐다.

손보협회는 교통안전을 주제로 한 공익광고를 제작하고, 한국지방재정공제회는 해당 광고를 한국옥외광고센터 디지털 미디어 벨트 매체에 송출할 예정이다.

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이병래 손해보험협회 회장은 "이번에 송출되는 교통안전 메시지가 교통안전에 대한 국민적 관심과 실천으로 이어지기를 기대한다"며 "손해보험업계는 앞으로도 교통사고 예방과 안전한 교통문화 정착을 위해 다양한 노력을 기울이겠다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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