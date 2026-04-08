경기 의정부시는 지난 7일 '추동 숲정원' 조성 현장을 방문해 추진 현황을 점검하고 지역 주민의 의견을 수렴했다.

의정부시가 지난 7일 ‘추동 숲정원’에서 현장 점검을 실시하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

능골 무장애길 입구부터 하늘마당, 잣나무쉼터, 물놀이장까지 약 6.0㎞ 구간을 따라 현장을 확인하며 건의사항을 청취했다.

추동 숲정원은 약 22만평 규모의 추동공원을 도심 속 생태 공간이자 산림휴양 공간으로 조성하는 사업이다.

현재 42.2ha 규모의 숲가꾸기와 8.8㎞ 구간의 숲길 정비, 과학도서관 및 물놀이장 입구와 테마정원 조성을 완료했다. 하늘마당과 잣나무쉼터, 순환산책로(무장애길 1.4㎞, 숲둘레길 2.7㎞) 조성사업은 착공해 올해 상반기 준공을 목표로 추진 중이다.

특히 공원 정상부인 효자봉에 들어설 '하늘마당'은 주변 경관을 한눈에 조망할 수 있는 전망 공간으로 조성할 계획으로, 일출·일몰을 감상할 수 있는 장소로 활용될 전망이다.

'잣나무쉼터'는 잣나무와 전나무 숲 속에 목재 데크와 해먹 등을 설치해 시민들이 자연 속에서 온전히 쉴 수 있는 힐링 공간으로 꾸밀 예정이다.

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시는 현장 관리와 안전 확보를 위해 해빙기 숲길 토사 유출 여부와 식재 생육 상태를 점검하고, 상시 모니터링과 보수 작업을 실시하고 있다. 또한 무장애길 구간 내 난간 하부 조명과 주요 거점에 보안용 CCTV를 추가 설치해 공원 이용 환경을 개선할 계획이다.

의정부시가 지난 7일 ‘추동 숲정원’에서 현장 점검을 실시하고 있다. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

의정부시 관계자는 "추동 숲정원은 오랫동안 방치된 공간을 시민의 손으로 일궈낸 도심 속 생태 공간"이라며 "앞으로도 안전하고 쾌적한 이용 환경 조성을 위해 지속적으로 관리해 나가겠다"고 말했다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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