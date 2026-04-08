부산시가 지역 식음료(F&B) 소상공인 육성을 위한 협업 프로젝트를 본격 추진한다.


부산시는 로컬 브랜드 경쟁력 강화를 위한 '비욘드 비-스타(Beyond B-Star)' 사업을 추진한다고 8일 알렸다.

이 사업은 전통 식당(노포)과 트렌디한 감성을 더한 브랜드(힙포)를 연결하는 '노포×힙포' 협업 방식으로 진행된다.

지난 3월 31일 부산시가 F&B 기업가형 소상공인 고도화 지원사업으로 진행한 '노포와 힙포' 오리엔테이션.

지난 3월 31일 부산시가 F&B 기업가형 소상공인 고도화 지원사업으로 진행한 '노포와 힙포' 오리엔테이션.

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프로젝트에는 100년 전통 '내호냉면', '신발원', '덕화명란' 등 노포 5곳과 '슌사이쿠보', '타라코소바', '피플웍스' 등 힙 브랜드 10곳이 참여한다.


참여 기업은 공동 메뉴 개발과 콘텐츠 제작, 팝업 운영 등을 함께 추진한다. 단기 홍보를 넘어 상설 운영과 해외 진출까지 연계하는 성장형 모델로 설계됐다.

사업 운영은 지역 F&B 프로젝트 경험을 보유한 민간 기업이 맡아 브랜드 경험 확장과 글로벌 진출 기반 마련에 나선다. 시는 전통성과 창의성을 결합해 지역 식문화의 경쟁력을 높이고 지속 가능한 성장 구조를 만든다는 계획이다.

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김봉철 부산시 디지털경제실장은 "부산의 식문화 자산과 새로운 트렌드를 연결해 소상공인 성장 기반을 확대하겠다"고 힘줬다.


영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
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