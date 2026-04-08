부산시가 지역 식음료(F&B) 소상공인 육성을 위한 협업 프로젝트를 본격 추진한다.

부산시는 로컬 브랜드 경쟁력 강화를 위한 '비욘드 비-스타(Beyond B-Star)' 사업을 추진한다고 8일 알렸다.

이 사업은 전통 식당(노포)과 트렌디한 감성을 더한 브랜드(힙포)를 연결하는 '노포×힙포' 협업 방식으로 진행된다.

지난 3월 31일 부산시가 F&B 기업가형 소상공인 고도화 지원사업으로 진행한 '노포와 힙포' 오리엔테이션. AD 원본보기 아이콘

프로젝트에는 100년 전통 '내호냉면', '신발원', '덕화명란' 등 노포 5곳과 '슌사이쿠보', '타라코소바', '피플웍스' 등 힙 브랜드 10곳이 참여한다.

참여 기업은 공동 메뉴 개발과 콘텐츠 제작, 팝업 운영 등을 함께 추진한다. 단기 홍보를 넘어 상설 운영과 해외 진출까지 연계하는 성장형 모델로 설계됐다.

사업 운영은 지역 F&B 프로젝트 경험을 보유한 민간 기업이 맡아 브랜드 경험 확장과 글로벌 진출 기반 마련에 나선다. 시는 전통성과 창의성을 결합해 지역 식문화의 경쟁력을 높이고 지속 가능한 성장 구조를 만든다는 계획이다.

AD

김봉철 부산시 디지털경제실장은 "부산의 식문화 자산과 새로운 트렌드를 연결해 소상공인 성장 기반을 확대하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>