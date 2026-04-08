英 "공공 이익에 맞지 않는다고 판단"

유대인 혐오 발언 등으로 논란을 빚어온 미국 힙합 스타 예(Ye·옛 카녜이 웨스트)가 영국 정부로부터 입국을 거부당했다.

영국, '유대인 혐오' 카녜이 웨스트 입국 불허

미국 힙합스타 예(Ye·옛 카녜이 웨스트). AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

7일(현지시간) BBC방송 등에 따르면 영국 내무부는 예가 전날 신청한 전자여행허가(ETA)에 대해 공공 이익에 맞지 않는다고 판단해 불허 결정을 내렸다고 밝혔다.

예는 당초 오는 7월 10∼12일 런던 핀즈버리파크에서 열리는 '와이어리스 페스티벌'에 헤드라이너로 나설 계획이었다. 그러나 예가 입국을 거부당하면서 페스티벌 주최 측은 행사를 취소하고 티켓값을 환불해주겠다고 밝혔다.

이번 공연은 라인업 공개 직후부터 거센 비판에 직면해왔다. 영국 정부가 예의 나치 옹호와 반유대 발언을 문제 삼은 데다 주요 기업들 또한 페스티벌 후원을 줄줄이 철회해왔기 때문이다.

키어 스타머 영국 총리 역시 "반유대주의는 어떤 형태든 혐오스럽고 어디서든 단호하게 맞서야 한다"며 입국 차단을 시사했다. 다만 예는 이날 영국 정부 처분에 앞서 성명을 내고 "말만으로는 부족하다는 걸 안다. 행동으로 변화를 보여줘야 한다"며 영국 유대인 사회 인사들을 직접 만나고 싶다는 뜻을 밝혔으나 끝내 무산됐다.

뒤늦게 공개 사과…"전두엽 손상됐다"

앞서 예는 2022년 10월 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "유대인들에게 '데스콘 3'(death con 3)을 가할 것"이라는 글을 올려 논란이 인 바 있다. 이는 미군 방어준비태세를 가리키는 '데프콘'(DEFCON)에 '죽음'(death)을 결합해 혐오감을 드러낸 발언으로 해석됐으며, 논란이 확산하자 이 글은 삭제됐다.

그는 이후 나치즘과 유대인을 학살한 독일의 독재자 아돌프 히틀러를 찬양하는 내용의 '하일 히틀러'라는 곡을 발표했으며, 나치 상징물 하켄크로이츠가 새겨진 티셔츠를 판매하기도 했다.

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그러다가 지난 1월 돌연 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 사과 편지 형식의 전면 광고를 내고 자신의 기행을 정신건강 문제로 돌렸다. 예는 "내 삶을 파괴했던 4개월간 정신병적, 편집증적, 충동적 행동을 동반한 조증 삽화(manic episode)를 겪었다"고 주장했다. 이어 "25년 전 교통사고로 턱이 부러지고 전두엽이 손상됐다"며 이 때문에 정신 건강이 악화했고 2023년 양극성 장애 진단을 받았다고 했다. 그러면서 "나는 나치도 아니고 반유대주의자도 아니다. 나는 유대인들을 사랑한다"고 덧붙였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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