일반직공무원 노조와 단체협약 체결

인권 전담팀 신설 등 대책 마련

전남도교육청이 노조와 손잡고 일반직공무원의 인권 보호와 건강한 조직문화 조성을 위한 실질적인 제도적 장치 마련에 나섰다.

8일 전남교육청에 따르면, 도교육청과 지방공무원 공동교섭단은 이날 도교육청에서 일반직공무원의 근무환경 개선과 맞춤형 지원을 골자로 한 단체협약을 체결했다.

전남도교육청과 지방공무원 공동교섭단은 일반직공무원의 근무환경 개선과 맞춤형 지원을 위한 단체협약을 체결했다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 일반직공무원의 인권 보호, 건강한 조직문화 조성, 쾌적한 근무환경 구축, 학교 현장 업무 경감 등 크게 네 가지 분야의 실행 계획을 담고 있다. 우선 노사는 공정한 노동인권 보장을 위해 '일반직공무원 인권담당팀'을 신설하고, 인권 및 차별금지 교육을 실시하기로 합의했다.

또한 각 기관에 남녀 휴게실을 비롯한 각종 편의시설 설치 기준을 새롭게 마련해 쾌적한 근무 환경 조성에 힘을 모으기로 했다. 건강한 조직문화 정착을 위한 근절 대책도 포함됐다. 직장 내 괴롭힘 및 갑질 행위 전담 신고·상담 창구를 개설하고, 부당한 업무 지시와 성차별적 문화를 개선해 나가기로 했다.

아울러 학교 현안 사업을 추진할 때 구성원들의 의견이 적극적으로 반영될 수 있도록 체계를 한층 강화할 방침이다. 고질적인 문제로 지적되어 온 학교 현장의 업무 가중 해소 방안도 마련됐다. ▲행정 간소화를 통한 업무 부담 완화 ▲전남교육 정책 설명회 참여 확대 ▲학교 행정실 법제화 관련 입법 미비 보완 등 실효성 있는 지원책이 이번 협약에 명시됐다.

교육계 안팎에서는 이번 단체협약 체결이 일반직공무원의 실질적인 근무환경 개선은 물론, 교육 현장의 효율적인 행정 지원을 끌어낼 의미 있는 진전이라고 평가하고 있다.

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김대중 교육감은 "이번 단체협약은 일반직공무원의 권익 보호와 근무 여건 개선의 중요한 전환점이 될 것"이라며, "앞으로도 상호 신뢰와 협력을 바탕으로 모두가 만족하는 일터를 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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