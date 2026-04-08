SWM, 강남 자율주행 로보택시 서비스 확대 "상생형 모빌리티 생태계 구축 본격화"

에스더블유엠(이하 SWM)이 운영 중인 '강남 심야 자율주행 택시'가 서비스 유료화와 함께 사업 확장에 나선다. SWM은 2024년부터 이어온 시범운영 성과를 바탕으로 운행 효율을 높이고, 기존 택시 업계와의 파트너십을 통해 국내 로보택시 상용화 모델을 제시한다는 계획이다.

SWM은 지난 6일부터 서비스 시간을 기존(23시~익일 05시)보다 한 시간 앞당겨 22시부터 운영에 들어갔다. 운행 구역도 강남 자율주행차 시범운행지구 전역(20.4㎢)으로 확대하며, 차량 또한 5대로 늘려 운영한다. 이번 유료화는 거리와 시간에 관계없는 '건당 고정요금 방식'을 채택했다.

기술 개발과 함께 운영 생태계 조성을 위해 기존 택시 업계와의 협력도 강화하고 있다. 지난 1월, 서울특별시택시운송사업조합(이하 서울법인택시조합)과 '로보택시 미래 모빌리티 상생모델 구축'을 위한 업무협약을 체결한 바 있다.

SWM과 서울법인택시조합은 로보택시 운영에 필수적인 현장 기반 시설 구축을 논의한다. 현재 학여울역 인근 공용 전기차 충전 시설을 일반 이용자와 함께 사용하고 있는 상황에서, 안정적인 운영 환경 조성을 위해 강남권 인근 법인택시 차고지를 활용한 전용 거점 확보를 협의 중이다. 아울러 로보택시 전용 충전 및 사무 공간을 마련하고, 세차·정비까지 해결할 수 있는 운영 인프라를 구축할 계획이다.

SWM은 누적 7,754건의 탑승 기록 동안 사고 없이 운영을 지속하며 기술 신뢰도를 확보했다. 회사는 데이터 기반의 자율주행 기술을 바탕으로 도심형 자율주행 성능을 고도화하고 있다.

최근 미국 산호세에서 열린 'NVIDIA GTC 2026'에서는 자체 개발 차세대 컴퓨팅 플랫폼 'AP-700'과 VLA(Visual-Language-Action, 비전-언어-행동) 모델이 탑재된 차세대 로보택시를 공개했다. SWM은 이르면 2026년 하반기부터 이 차세대 HPC를 장착한 차량을 투입하고, 서비스 확장을 이어갈 예정이다.

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SWM 관계자는 "서울법인택시조합과 협력을 통해 법인택시가 보유한 차고지 및 충전·정비 인프라를 구축할 것"이라며 "자율주행기술 기업과 기존 택시운송 사업자가 공존하는 상생 모델을 완성하고, 도심 자율주행 데이터를 기반으로 로보택시 서비스를 지속하겠다"고 밝혔다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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