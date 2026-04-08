8~10일 국민참여경선 사흘간 진행

권리당원·안심번호 50%씩 반영

승자 진보당 김주업과 본선 경쟁 전망

광주 북구청장 선거 향방이 더불어민주당 결선 경선에서 먼저 윤곽을 드러낼 전망이다. 두 여성 후보가 맞붙는 이번 경선 결과에 따라 광주 첫 여성 기초단체장 탄생 여부도 함께 주목된다.

8일 더불어민주당 광주시당과 정치권 등에 따르면 신수정·정다은 예비후보는 북구청장 후보 선출을 위한 결선 투표 후보 등록을 마쳤다. 결선 투표는 이날부터 10일까지 사흘간 국민참여경선 방식으로 진행된다. 8일과 9일에는 권리당원 ARS 투표, 10일에는 안심번호 선거인단 투표가 실시된다. 최종 결과는 권리당원 50%와 선거인단 50%를 합산해 같은 날 오후 11시 30분께 발표된다.

왼쪽부터 더불어민주당 광주 북구청장 경선 결선에 진출한 신수정 후보와 정다은 후보. AD 원본보기 아이콘

두 후보가 모두 여성이라는 점에서 결과에도 관심이 모인다. 광주는 지난 1995년 민선 지방자치 출범 이후 현재까지 여성 기초단체장을 배출한 적이 없다. 지역 정치 지형상 민주당 경선 결과가 본선 경쟁력과 직결된다는 점에서 이번 결선은 사실상 최종 후보를 가르는 분수령으로 받아들여진다. 결선 승자는 김주업 진보당 예비후보 등과 본선 경쟁에 나서게 된다.

신 후보는 광주시의회 첫 여성 의장을 지낸 인물로 기초의원 3선과 광역의원 2선을 포함한 5선 경력을 갖고 있다. 매니페스토 약속대상 5관왕 이력을 보유하고 있으며 전남·광주 행정통합 과정에서도 시의회 의장으로서 의결을 이끌었다. 주요 공약으로는 광주역 도심축 전환, 대한민국 최초 AI 생활도시 조성, 주민 정책투표 플랫폼 '엠보팅' 도입, 골목경제 르네상스, 청년기회도시, 어르신 활력 평생도시, AI 기반 침수 제로 안전도시 등을 제시했다.

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정 후보는 민주사회를 위한 변호사모임 출신 변호사로 시민사회와 중앙당 활동 경험을 함께 내세우고 있다. 대한변호사협회 우수변호사 선정 이력과 더불어민주당 중앙당 부대변인, 제21대 대통령선거 이재명 선거대책위원회 공동선거대책본부장 등을 지낸 경력을 강조하고 있다. 주요 공약으로는 자영업자 반값 임대료 지원, 대학가 활성화, 2차 공공기관 이전 유치 추진, 북구형 공유주택 도입, 집중우기·폭설기 24시간 대응체계 구축 등이 제시됐다.

호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



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