2023년부터 영등포구 취약계층 위해 매년 기부 지속

23일 영등포구청 감사패 수여… 지역사회 상생하는 금융 기업 입지 굳혀

우측 끝 대한채권관리대부 최희숙 대표이사. 제공=영등포구청 홍보미디어과 AD 원본보기 아이콘

두루드림금융그룹 대한채권관리대부가 지난달 23일 영등포구청 별관에서 열린 '2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 기부자 감사패 전달식'에서 우수기부자 감사패를 수상했다.

'희망온돌 따뜻한 겨울나기' 사업은 서울사회복지공동모금회와 영등포구가 협력해 관내 저소득 주민 및 위기가정을 지원하는 대표적인 민관 협력 캠페인이다. 대한채권관리대부는 지역 내 복지 사각지대 해소에 기여한 공로를 인정받아 이번 우수기부자 명단에 이름을 올렸다.

특히 대한채권관리대부는 2023년부터 2026년까지 4년 동안 한 해도 빠짐없이 기부 활동에 참여하며 지역 사회를 향한 진정성 있는 행보를 이어오고 있다. 회사는 매년 성금을 기탁하여 기초생활수급자, 취약계층 등 소외된 이웃들에게 실질적인 도움을 전달해 왔다.

이와 같은 지속적인 기여 덕분에 대한채권관리대부는 올해 다시 한번 우수기부자로 선정되는 성과를 거두었다. 이는 대한채권관리대부가 기업의 핵심 가치인 '지역사회 상생'을 실천해 온 결과로 풀이된다.

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최희숙 대한채권관리대부 대표이사는 "지난 4년간 영등포구와 함께하며 지역사회의 어려움을 나누고 지원 방안을 고민해 왔다"며, "앞으로도 금융 기업으로서 사회적 책임을 다하고, 지역사회와 동반 성장할 수 있는 다각적인 공헌 활동을 지속할 것"이라고 밝혔다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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