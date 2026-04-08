"디자인 교류·비즈니스 작동 도시로 도약"

부산시가 '글로벌 부산디자인페어' 성공 개최를 위해 민관 협력체계를 구축한다.

부산시는 8일 시청 국제의전실에서 부산 동구, ㈜디알비동일과 '글로벌 부산디자인페어 추진 업무협약'을 체결했다고 알렸다.

이 협약은 오는 11월 부산에서 처음 열리는 디자인 전문 전시 행사 추진을 위해 마련됐다.

협약에 따라 시는 행사 총괄과 정책 지원을 맡고 동구는 디자인스트리트 조성 등 행정 지원을 담당한다. 디알비동일은 전시 공간 제공 등 행사 운영에 참여한다.

시는 이번 행사를 기존 전시장 중심이 아닌 도시 전반으로 확장해 운영할 계획이다. 이탈리아 '밀라노 디자인위크'처럼 도시 전체를 하나의 디자인 플랫폼으로 활용하는 방식이다.

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행사는 동래구 빈공장, 동구, BPEX 일대에서 열리며 디자인 전시, 컨퍼런스, 도시 연계 프로그램 등이 함께 추진된다. 시는 이를 통해 디자인 산업 경쟁력을 높이고 지역 상권과 관광, 문화 활성화로 이어질 것으로 기대하고 있다.

성희엽 부산시 미래혁신부시장은 "디자인을 통해 도시의 가치와 가능성을 확장하고 산업과 지역이 함께 성장하는 기반을 만들겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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