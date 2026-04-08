임직원 참여 탄소중립 실천 문화 확산 도모

전남교육청학생교육원이 새봄을 맞아 쾌적한 지역 환경 조성을 위해 팔을 걷어붙였다.

8일 학생교육원에 따르면, 지난 6일 교육원 주변 및 만대산 일대에서 직원 20여 명이 참여한 가운데 '2026년 봄맞이 환경보호 활동'을 전개했다.

전남교육청학생교육원이 새봄을 맞아 '2026년 봄맞이 환경보호 활동'을 전개했다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 활동은 기후 위기 시대에 발맞춰 환경 보호의 중요성을 지역 사회에 알리고, 일상 속 탄소중립 실현을 위한 실천 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

이날 자발적으로 행사에 참여한 직원들은 교육원 인근과 만대산 등산로 주변에 겨우내 방치된 각종 생활 쓰레기와 폐기물을 수거하며 구슬땀을 흘렸다. 대대적인 정화 활동 결과, 20ℓ(L) 종량제 봉투 15개 분량에 달하는 쓰레기가 수거됐다.

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김창근 원장은 "우리가 생활하는 터전의 자연환경을 직접 정화하는 실천이야말로 탄소중립으로 나아가는 의미 있는 첫걸음"이라며 "앞으로도 지속적인 환경 정비 활동을 펼쳐 쾌적한 교육 환경을 조성하고, 지역의 소중한 자연 자산을 지키는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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