검단서 입증된 ‘파라곤’… 공급 앞둔 ‘동탄 파라곤 3차’ 분양

검단호수공원역 파라곤 1순위 평균 31.26 대 1 경쟁률… 전 타입 마감 성공

1247가구 대단지에서 최장 10년 거주 가능한 ‘동탄 파라곤 3차’ 로 분양으로 이어가

인천 검단신도시에서 선보인 라인그룹의 아파트 브랜드 파라곤이 청약 시장에서 괄목할 만한 성적을 거두며 수요자들의 이목을 집중시키고 있다. 최근 진행된 검단호수공원역 파라곤 특별공급 청약 접수 결과에 따르면, 배정된 총 365가구 모집에 1,897 명이 몰리며 흥행의 신호탄을 쏘아 올렸다. 특히 신혼부부와 생애최초 특별공급에 수요가 집중되며 브랜드에 대한 높은 선호도를 입증했다.

특별공급의 열기는 1순위 청약 시장으로 고스란히 이어지며 성공적인 마감을 견인했다. 한국부동산원 청약홈에 따르면 이달 7일 진행된 1순위 청약 접수 결과, 특별공급을 제외한 일반공급 204가구 모집에 총 6,377건의 청약 통장이 대거 접수되었다. 이에 따라 평균 경쟁률은 31.26대 1을 기록하며 전 타입 마감이라는 쾌거를 달성했다.

수요자들의 선호도가 높은 세부 타입별 성적도 좋다. 175가구가 배정된 84㎡B 타입의 경우 단지 내 최고 경쟁률인 34.11대 1을 기록하며 수요자들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다. 또한 190가구가 공급된 84㎡A 타입 역시 28.67대 1이라는 매우 높은 경쟁률을 보이며 파라곤만의 특화 설계 우수성을 다시 한번 시장에 각인시켰다.

한 부동산 전문가는 "최근 검단신도시에서 파라곤이 보여준 단기간 청약 흥행 호성적은 분양가상한제가 적용된 합리적인 가격과 신도시 핵심 인프라를 품은 우수한 역세권 입지가 시너지를 낸 결과"라며 "이러한 성공으로 강력한 브랜드 프리미엄이 구축된 만큼, 대기 수요자들의 곧 분양을 앞둔 파라곤 브랜드의 후속 단지로 이동하고 있는 추세다"고 진단했다.

검단의 청약 성과를 이을 파라곤의 다음 목적지는 동탄신도시다. 동탄 파라곤 3차가 이달 공급을 앞두고 있다.

경기도 화성시 동탄2신도시 신주거문화타운 일원에 들어서는 '동탄 파라곤 3차'는 지하 2층~지상 최고 20층, 총 18개 동, 전용면적 82~108㎡로 수요자 선호도가 높은 중대형 평형 위주로 구성된다. 단지는 총 1,247가구의 대단지로 공급될 예정이다.

가장 주목할 만한 특장점은 탁월한 주거 안정성이다. 공공지원 민간임대 아파트 방식으로 공급되는 이 단지는 입주민이 최장 10년 동안 이사 걱정 없이 안정적으로 거주할 수 있다. 특히 최초 계약 시 분양전환을 확정받을 수 있어, 당장 주택 매수에 부담을 느끼는 수요자들에게 최적의 대안으로 주목받고 있다. 여기에 거주 기간 내내 취득세나 재산세, 종합부동산세 등 각종 부동산 관련 세금 부담에서 완전히 자유로워 수요자들의 부담을 낮췄다.

공공지원 민간임대 아파트임에도 파라곤 명성에 걸맞은 수준 높은 내부 설계가 그대로 적용된다. 채광과 통풍을 극대화한 3.5~4베이(Bay) 맞통풍 구조(일부 세대 제외)와 광폭 거실 등 수요자 선호도가 높은 혁신 설계를 도입해 실내외를 아우르는 고품격 주거 환경을 완성했다.

단지 외부는 주변에서 희소성 높은 12%대의 낮은 건폐율을 적용해 넉넉한 조경 면적을 확보한 공원형 단지로 조성된다. 입주민을 위한 피트니스 센터, 실내 골프연습장 등 다채로운 커뮤니티 시설이 마련되며, 세대당 1.42대 수준의 여유로운 주차 공간을 확보해 단지 내 주차 부족 현상을 미연에 방지했다. 교육 여건도 우수해 반경 1km 내에 다올초등학교(올해 9월 개교 예정)와 화성신동중, 신동고 등이 밀집해 있다.

단지 인근에 위치한 동탄역의 광역 교통망 호재도 눈부시다. 현재 운행 중인 수서고속철도(SRT)는 물론, 올해 하반기 GTX-A 노선이 삼성역을 무정차 통과하는 방식으로 전 구간(운정~동탄) 연결을 앞두고 있어 동탄에서 서울역 등 주요 도심권으로의 접근성이 획기적으로 개선될 전망이다. 향후 동탄 도시철도(트램)가 도입되면 지역 내 이동 편의성 역시 극대화된다.

최근 활발하게 조성 중인 경기 남부권 반도체 클러스터의 수혜도 기대된다. 단지 인근 화성시와 용인시를 잇는 남사터널 신설과 국지도 82·84호선 조기 개통이 추진되고 있어, 향후 완전 개통 시 용인 반도체 메가시티로의 출퇴근이 용이한 직주근접 프리미엄까지 갖출 전망이다.

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한편, 동탄 파라곤 3차의 견본주택은 경기도 화성시 여울동 일원에 위치해 있다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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