20개 종목 순회… 진병영 군수 현장 방문, 사기 진작



함양군은 '제65회 경상남도민체육대회' 출전을 준비 중인 종목별 선수단 훈련장을 연이어 방문해 선수와 임원들을 격려했다고 밝혔다.

이번 방문은 농구를 시작으로 태권도, 야구, 족구 등 각 종목 훈련장에서 이어졌으며, 지난 6일 육상 선수단 방문을 끝으로 출전 예정인 20개 종목 전체를 순회했다.

특히 진병영 함양군수는 주요 훈련 현장을 직접 찾아 선수들의 훈련 상황을 점검하고, 현장에서 애로사항을 청취하는 등 선수단과 소통하는 시간을 가졌다.

진병영 군수가 '제65회 경상남도민체육대회' 출전을 준비 중인 종목별 선수단 훈련장 방문 단체 사진 AD 원본보기 아이콘

진 군수는 "그동안 흘린 땀과 노력이 좋은 결실로 이어지길 바란다"며 "부상 없이 안전하게 경기를 치르고, 함양군의 명예를 높여주길 기대한다"고 격려했다.

함양군은 이번 도민체전에 육상, 태권도, 게이트볼, 족구 등 20개 종목에 선수와 임원 600여 명이 출전할 예정으로, 군부 상위권 진입을 목표로 막바지 훈련에 힘을 쏟고 있다.

안병명 함양군체육회장도 "이번 도민체전을 통해 함양군의 위상과 단합된 저력을 널리 알리고, 선수 개개인이 준비한 기량을 유감없이 발휘하길 바란다"라고 격려했다.

함양군 관계자는 "좋은 성적도 중요하지만, 무엇보다 건강이 최우선"이라며 "함양군을 대표해 출전하는 만큼 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록 최선을 다해 준비해 주길 바란다"라고 말했다.

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한편, '제65회 경상남도민체육대회'는 오는 4월 17일부터 20일까지 4일간 함안군과 창녕군 일원에서 열린다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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