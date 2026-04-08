에너지 절약 선도·직원 교통 지원 대책 병행

전남 여수시는 국제 에너지 수급 불확실성이 지속됨에 따라, 자원 안보 위기에 대응하고자 8일부터 시청 전 직원을 대상으로 차량 5부제에서 2부제로 확대 시행한다고 8일 밝혔다.

이번 조치는 최근 자원 안보 위기 경보가 '경계' 단계로 격상됨에 따라 에너지 수요관리를 강화하기 위해 마련됐다.

여수시는 8일부터 시청 전 직원을 대상으로 차량 5부제에서 2부제로 확대 시행한다. 여수시 제공 AD 원본보기 아이콘

차량 2부제는 차량 번호 끝자리를 기준으로 홀숫날에는 홀수 차량이, 짝숫날에는 짝수 차량이 운행하는 '홀짝제' 방식으로 운영된다. 다만, 민원인과 방문객 차량은 기존과 같이 차량 5부제가 적용된다.

또한 친환경 자동차와 장애인 차량, 임산부 및 유아 동승 차량 등 필수 운행 차량은 적용 대상에서 제외된다.

시는 직원 불편을 최소화하기 위해 출근 버스를 기존 1대에서 2대로 증차하고, 주요 거점을 포함한 노선을 추가 운영한다. 아울러 청사 간 이동 편의를 위해 셔틀버스 운행 횟수를 기존 2회에서 3회로 확대했다.

앞서 시는 에너지 절약 캠페인을 추진했으며, 앞으로도 위기 단계에 맞춰 대응체계를 지속 점검할 계획이다.

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여수시 관계자는 "강화된 2부제 시행으로 일부 불편이 예상되지만, 에너지 수급 불안 상황에서 공공부문의 역할이 중요한 시점"이라며 "이번 조치가 지역사회 전반의 에너지 절약 실천 확산으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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