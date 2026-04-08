경상남도 문화유산 자료로

지정 … 학문적 성취와 덕행

경남 의령군 덕곡서원보존회는 의령읍 하리에 위치한 덕곡서원에서 퇴계 이황의 깊은 학문적 성취와 덕행을 기리기 위한 춘향제례를 봉행했다.

지난 7일 열린 제례에는 허권수 원장을 비롯해 지역의 유림 등 40여명이 참석한 가운데 초헌관은 선비문화수련원 부원장 이동원, 아헌관은 전 거창 교육장 허두천, 종헌관은 의령노인대학장 하만용 씨가 맡아 헌작했다.

퇴계 이황의 숨결 기리는 덕곡서원 춘향제례 봉행. 의령군 제공 AD 원본보기 아이콘

행사는 경건한 분위기 속에서 진행되었으며, 참석자들은 전통 복장을 갖추고, 향을 피우며 폐백을 올리는 등 유교예법을 철저히 준수하며 제례를 봉행했다.

퇴계 이황은 율곡 이이와 함께 조선을 대표하는 유학자이다.

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덕곡서원은 퇴계 이황을 향사하기 위해 1654년(효종 5년) 건립되었으며, 1985년에 경상남도 문화유산 자료로 지정됐다. 매년 음력 2월 20일에 춘향제례를 통해 퇴계 이황의 유학사상과 덕행을 기리고 있다.

영남취재본부 주소은 기자 soeun7375@asiae.co.kr



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