공정률 15.64%… 편의·접근성 강화 주문

장충남 남해군수는 지난 7일 청사신축 사업 현장을 방문해 공사 진행 상황과 안전 관리 실태를 점검했다.

남해군 청사 신축사업은 현청사 부지에 총공사비 736억원을 투입해 연면적 20,391㎡, 지하 2층·지상 6층 규모로 추진되는 사업으로, 지은 지 65년이 지난 청사를 새롭게 짓기 위한 것이다. 노후·협소한 기존 청사의 한계를 극복하고, 늘어나는 행정 수요와 군민 편의를 반영한 미래형 청사를 조성하는 것이 목표다.

장충남 남해군수가 지난 7일 청사신축 사업 현장을 방문해 공사 진행 상황과 안전 관리 실태를 점검을 하고 있다 AD 원본보기 아이콘

이날 장충남 군수는 공정률과 향후 추진 일정 등을 보고받고, 주요 공사 구역을 직접 둘러보며 구조 안전, 내진 설계, 민원 공간 배치, 주차장 확보 계획 등을 세밀하게 확인했다.

특히 군민들이 이용하게 될 민원실과 주차장, 장애인·어르신·임산부 등을 위한 편의시설 설치 계획에 각별한 관심을 보이며, 군민 동선과 접근성 위주의 공사를 거듭 주문했다.

장충남 군수는 "새 청사는 남해군 행정의 심장이자, 군민들의 생활 공간이 될 곳"이라며 "공무원이 효율적으로 업무를 수행할 수 있는 청사, 군민이 찾기 편한 청사, 모두에게 열린 청사가 될 수 있도록 시공 과정 하나하나를 꼼꼼히 챙겨 달라"고 당부했다.

이어 "공사 기간 안전은 어떠한 것과도 바꿀 수 없는 최우선 가치"라며 "작은 부주의도 큰 사고로 이어질 수 있는 만큼, 현장 내 안전 수칙 준수와 보호장비 착용을 철저히 하고, 인근 주민과 통행자 안전 관리에도 완벽히 해 달라"고 강조했다.

현장 관계자는 "현재 공사는 공정률 15.64%로 순조롭게 진행되고 있다"며 "완공까지 품질과 안전, 공정 관리를 최우선으로 삼겠다"고 말했다.

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장충남 군수는 "남해의 미래 100년을 견인할 초석이 되는 사업인 만큼, 군민의 의견을 계속 듣고 반영해, 모두가 자부심을 가지는 청사를 일정대로, 안전하게 완공하겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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