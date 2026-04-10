김유진 대표 체제 3년 만에 첫 역성장

대내외 불확실성 속 엑시트 '골머리'

재정비된 이사회, 기업가치 제고 등 과제

한샘이 김유진 대표집행임원 체제 이후 첫 역성장을 기록했다. 대대적인 자산 매각과 비용 절감에 기댄 '쥐어짜기'식 경영이 본업 경쟁력 회복이라는 과제 앞에서 한계를 드러냈다는 평가가 고개를 든다. 전쟁과 고환율 여파로 대내외 불확실성이 증폭되면서 대주주인 사모펀드 운용사 IMM프라이빗에쿼티(PE)의 엑시트(Exit·투자금 회수) 고민은 더 깊어지는 분위기다.

10일 관련 업계에 따르면 한샘의 지난해 연결 기준 매출은 1조7445억원으로 전년보다 8.6% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 185억원, 당기순이익은 463억원으로 각각 40.8%, 69.3% 급락했다.

김유진 대표집행임원. 한샘 AD 원본보기 아이콘

한샘의 위기는 IMM PE가 경영권을 인수한 이후 본격화됐다. 2021년 10월 IMM PE는 조창걸 명예회장 등의 경영권 지분(27.72%)을 주당 22만1000원(1조4500억원)에 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 당시만 해도 한샘은 코로나19 유행에 따른 '홈퍼니싱(집 꾸미기)' 특수를 누리며 3년 만에 매출 2조원대를 재탈환한 상태였다. 하지만 창업주인 조 명예회장의 후계 공백 등 문제가 얽히고설키며 한샘의 경영권은 창립 51년 만에 IMM PE로 넘어갔다.

IMM PE는 당시 자금 마련을 위해 블라인드 펀드 '로즈골드 4호'를 통해 4000억원을, 전략적 투자자(SI)인 롯데쇼핑은 2600억원을 각각 출자했다. 나머지 자금은 인수금융으로 충당했다. 이후 2023년 3월 1000억원을 추가 투입해 주당 5만5000원에 공개매수를 진행하며 지분 7.7%를 더 확보했다. 총 1조5500억원을 쏟아부은 셈이다.

인수 첫해인 2022년 한샘은 적자 전환했다. 2002년 코스피 상장 이후 20년 만의 첫 영업적자 쇼크는 2023년 8월 IMM PE 부사장이던 김 대표가 지휘봉을 잡는 계기가 됐다. 그는 IMM PE가 투자한 기업이 흔들릴 때마다 투입된 '구원투수'다. 앞서 할리스에프앤비의 엑시트 작업과 에이블씨엔씨의 실적 개선을 이끈 바 있다.

그러나 김 대표의 처방이 한샘의 본업 경쟁력 회복으로는 이어지지 못하고 있다. 원가구조 개선과 비용 절감으로 영업흑자를 냈지만, 매출은 해마다 줄었다. 특히 지난해 매출과 영업이익, 영업이익률 등이 모두 감소한 것을 두고 그의 전략이 한계에 봉착했다는 인식이 업계와 투자시장에서 확대되는 모습이다. 1호 대형 매장인 방배점 매각, 중국 법인 청산 등 자산 효율화와 비용 통제에 지나치게 의존했다는 것이다.

IMM PE는 한샘을 통해 실적과 무관한 고배당을 밀어붙여 도마에 오르기도 했다. 한샘은 2022년과 2023년 대규모 당기순손실에도 각각 131억원, 747억원을 배당했고 2024년 3분기에는 상암동 본사 사옥 및 토지를 팔아 획득한 3200억원을 바탕으로 1029억원의 분기 배당까지 실시했다. 그해 배당 성향은 93.7%로, 인수 전인 2020년(34.5%)과 확연히 달랐다. 연 150억원 안팎의 사옥 임차료 부담까지 더해지자 본업 재투자보다 투자금 회수에 치중한다는 비판이 일었다. 결국 지난해 현금 여력이 줄며 고배당은 멈춰섰다. 주가는 이달 9일 NXT(넥스트레이드) 애프터마켓 종가 기준 3만9900원까지 주저앉았다.

손동한 IMM PE 대표, 김태현 IMM PE 상무. IMM 홀딩스 원본보기 아이콘

한샘은 3월 정기주주총회에서 임재철 롯데쇼핑 재무본부장과 손동한 IMM PE 대표, 김태현 IMM PE 상무를 기타비상무이사로 신규 선임했다. 기존 '기획통' 이호설 롯데그룹 유통군HQ 경영전략본부장 대신 '재무통' 임 본부장과 함께 IMM PE 핵심 인사들이 합류한 가운데, 롯데와의 유통 시너지보다 재무 건전화와 기업 가치 제고 등이 엑시트를 위한 핵심 과제로 더 중요하게 인식되기 시작했다는 분석이 흘러나온다.

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한샘은 최근 자사주 지분(29.46%)을 소각하는 방안을 내부 검토 중인 것으로 전해졌다. 자사주를 전량 소각하면 IMM PE 지분율은 50%를 웃돌게 된다. 다만 본업 경쟁력이 받쳐주지 않으면 소각을 통한 주가 부양 효과도 제한적일 수밖에 없다는 지적이다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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